BOZKURT; “KAYGILIYIZ!”

9 Åžubatâ€™ta Ã§Ä±karÄ±lan 687 sayÄ±lÄ± KHK ile 1 Temmuz itibariyle etÃ¼t merkezleri kapatÄ±larak sadece belediyeler tarafÄ±ndan “sosyal etkinlik merkezi” olarak aÃ§Ä±labilecek.

Konu ile ilgili olarak gazetemize Ã¶zel bir deÄŸerlendirme yapan EÄŸitim-Ä°ÅŸ AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Yener Bozkurt, EÄŸitim-Ä°ÅŸ olarak, bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarla ve raporlarla hareket edilmesi gerektiÄŸini ve bu kurumlarÄ± kapatmak yerine sektÃ¶r paydaÅŸlarÄ± ile ortak bir Ã§alÄ±ÅŸma yoluna gidilmesi gerektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.

Bu dÃ¼zenlemenin yaklaÅŸÄ±k 2006 kurumu, 70 bin kayÄ±tlÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, 500 bin Ã¶ÄŸrenciyi ve binlerce veliyi etkileyen bir karar olduÄŸunu vurgulayan Bozkurt; “Bu karar iÅŸsiz kalan yeni maÄŸdurlar yaratacaktÄ±r.Â EtÃ¼t merkezlerinin belediyelere devredilmesinden dolayÄ± kaygÄ±lÄ±yÄ±z.” dedi.

“BELEDÄ°YELER DIÅžINDA AÃ‡ILMAYACAK”

Bozkurt aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti;

“687 SayÄ±lÄ± KHK ile etÃ¼t merkezleri 1 Temmuz 2017 tarihine kadar faaliyetlerine devam edecek. 17 Temmuz 2017’den sonra statÃ¼lerini ve fiziki yapÄ±larÄ±nÄ± etÃ¼t merkezi dÄ±ÅŸÄ±nda belirtilen kurumlara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren kurumlar ve bununla ilgili prosedÃ¼rleri yerine getirmiÅŸ olanlar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edeceklerdir denilmektedir.

5580 SayÄ±lÄ± Ã–zel Ã–ÄŸretim Kanunu’nun 2. maddesi’nin 1. fÄ±krasÄ±na eklenen bir hÃ¼kÃ¼mle en geÃ§ 29 Temmuz 2017 tarihine kadar bu fÄ±kranÄ±n c, g, h, i, k, o ve Ã¶ bentlerinde tanÄ±mlanan Ã–zel Ã–ÄŸretim KurumlarÄ±’ndan birini dahi ÅŸartlarÄ±na uygun hale getirmeyen Ã–zel Ã–ÄŸrenci EtÃ¼t Merkezleri’ne sÃ¼rekli kapatma iÅŸlemi uygulanÄ±r denilmektedir. Yani dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m programlarÄ±na alÄ±nmayan ve kanunda belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mayan, bu yeni ÅŸartlara uyumu gerÃ§ekleÅŸtiremeyen kurumlar kapatÄ±lacaktÄ±r. 687 sayÄ±lÄ± KHK ile Ã–ÄŸrenci EtÃ¼t Merkezlerinin yerine “Sosyal Etkinlik Merkezi” adÄ± altÄ±nda yeni kurumlar oluÅŸturulacaktÄ±r. Bu yeni oluÅŸturulacak kurumlar; Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ile belediyeler arasÄ±nda yapÄ±lan ve bakanlÄ±kÃ§a onaylanan ortak iÅŸbirliÄŸi protokolleri Ã§erÃ§evesinde, bakanlÄ±ÄŸÄ±n verdiÄŸi iÅŸyeri aÃ§ma ve Ã§alÄ±ÅŸma ruhsatÄ± ile birlikte belediyelerce aÃ§Ä±lan ve iÅŸletilen, ilkÃ¶ÄŸretim ve ortaÃ¶ÄŸretim Ã¶ÄŸrencilerinin Ã¶dev ve projelerine iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±ÄŸÄ±, Ã¶ÄŸrencilerin ilgi, istek ve kabiliyetleri doÄŸrultusunda, sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yerler olarak tanÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kurumlar belediyelerin dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir Ã¶zel teÅŸebbÃ¼s tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lamayacaktÄ±r.”

“BÄ°NLERCE VELÄ°YÄ° ETKÄ°LEYECEK”

“BakanlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¶yle bir kararÄ± almasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda;mevcut etÃ¼t merkezlerinin dershanecilik ve sÄ±nava hazÄ±rlÄ±k kurslarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esi duyumlarÄ±nÄ± almaktayÄ±z.” ifadelerini kullanan Bozkurt; “2014 yÄ±lÄ±nda dershanelerin kapatÄ±lmasÄ± sonrasÄ±nda yaygÄ±n bir ÅŸekilde bu alandaki aÃ§Ä±ÄŸÄ± kapatan etÃ¼t merkezlerinin 1 Temmuz 2017 de kapatÄ±lmayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmasÄ± eÄŸitim alanÄ±ndaki plansÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve kesmekeÅŸliÄŸi ortaya koyacak somut bir durumdur. Bu karar; yaklaÅŸÄ±k 2006 kurumu, 70 bin kayÄ±tlÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, 500 bin Ã¶ÄŸrenciyi ve binlerce veliyi etkileyen bir karardÄ±r. Bu karar Ã§ocuklarÄ±nÄ± etÃ¼t merkezlerine emanet edip, kendine bir iÅŸ bulup Ã§alÄ±ÅŸan, evinin bÃ¼tÃ§esine katkÄ± sunmaya Ã§alÄ±ÅŸan anneleri zor durumda bÄ±rakacak ve iÅŸlerini bÄ±rakmalarÄ±na sebep olacaktÄ±r. Bu karar iÅŸsiz kalan yeni maÄŸdurlar yaratacaktÄ±r. ÃœÃ§ yÄ±l Ã¶nce bin bir emekle ve ciddi yatÄ±rÄ±mlarla kurulan bu etÃ¼t merkezlerini ÅŸimdi ben kapatÄ±yorum demek, Ã¼lkemizde yatÄ±rÄ±m ve istihdam yapmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara da kÃ¶tÃ¼ bir Ã¶rnektir.” dedi.

“Ã–ZELLEÅžTÄ°RMEYE VE Ã–ZEL OKULLARA KARÅžIYIZ”

Ãœlkenin eÄŸitim seviyesini de deÄŸerlendiren Bozkurt; ” PISA sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re dÃ¼nyada 72 Ã¼lke arasÄ±nda yapÄ±lan bir deÄŸerlendirmede; Fen’de, 52’nci, Matematik’te 49’uncu, okumada 50’nci sÄ±radayÄ±z.

EÄŸitim, bir Ã¼lkenin geleceÄŸinin inÅŸaasÄ±dÄ±r. BÃ¶yle Ã¶nemli konular “ben yaptÄ±m oldu” ÅŸeklinde yapÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Konunun tÃ¼m taraflarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼p konuÅŸularak yeni maÄŸdurlar oluÅŸturmadan, bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarla ve raporlarla hareket edilmelidir. Bu kurumlarÄ± kapatmak yerine neden sektÃ¶r paydaÅŸlarÄ± ile ortak bir Ã§alÄ±ÅŸma yoluna gidilmemiÅŸtir?

EÄŸitim-Ä°ÅŸ olarak biz eÄŸitimin parasÄ±z, bilimsel, laik, eÅŸit ve akademik olarak kesintisiz 12 yÄ±l olmasÄ±nÄ± istiyoruz. Ã–zelleÅŸtirmeye ve Ã¶zel okullara karÅŸÄ±yÄ±z. EtÃ¼t merkezlerinin belediyelere devredilmesinden dolayÄ± kaygÄ±lÄ±yÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu uygulamanÄ±n arkasÄ±ndan her zaman olduÄŸu gibi Ã§aÄŸdaÅŸ bilimsel uygulamalarÄ±n yerine, kendi siyasal ve dinsel tutumlarÄ± doÄŸrultusunda eÄŸitim verecekleri endiÅŸesi duymaktaki haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± geÃ§miÅŸte yapÄ±lan uygulama ve Ã§alÄ±ÅŸmalardan almaktayÄ±z.

Bu uygulama ile yaÅŸanacak keÅŸmekeÅŸlik ortamÄ±nda yine kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kacak Ã¶zel okullar olacaktÄ±r. HalkÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼tÃ§esine biraz daha yÃ¼k gelecektir. Ã‡alÄ±ÅŸan aileler Ã§ocuklarÄ±nÄ± Devlet okullarÄ±ndan almak ve tam gÃ¼n eÄŸitim veren Ã¶zel okullara vermek zorunda kalacaktÄ±r. SonuÃ§ olarak bu Ã§alÄ±ÅŸma ile eÄŸitimin Ã¶zelleÅŸtirilmesine ekonomik destek veren irade bu sefer baÅŸka bir desteÄŸini dolaylÄ± olarak ortaya koyma Ã§abasÄ± iÃ§erisindedir.” diye konuÅŸtu.