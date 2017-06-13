BAYDAR KATAR KRİZİNİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, son günlerde Türkiye’nin ve dünyanın gündemine gelen Katar krizine ilişkin yazılı soru önergesi verdi. CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, son günlerde Türkiye’nin ve dünyanın gündemine gelen Katar krizine ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

CHP’li Aydın Milletvekili Baydar Başbakan Binali Yıldırım’ın yazılı olarak yanıtlaması istemi ile verdiği soru önergesinde; “Katar’ın terör örgütlerine destek vermesi gerekçesi ile Suudi Arabistan ve beraberindeki 7 ülkenin ABD’nin de desteğini alarak Katar ile olan ilişkilerini kesme kararı aldı.” dedi.

Baydar; “7 Haziran 2017 Çarşamba günü, Katar’da kurulacak askeri üs ve Katar jandarmasının Türkiye tarafından eğitilmesini sağlayacak iki anlaşma, AKP Grubu’nun önerisiyle, yaşanan gelişmeler neticesinde TBMM gündeminde öne çekilerek AKP oyları ile kabul edilip hızla yürürlüğe kondu. Katar’daki üssün 5000 kişilik tasarlandığı ve bu sayı kadar Türkiye’den asker gideceği de tahmin edilmektedir.

Katar ile yapılan anlaşmaların jet hızıyla yürürlüğe girmesi, Türkiye’nin Katar’a uygulanan ablukada yerini Katar’dan yana aldığının açık göstergesidir. Ancak Hükümet yetkilileri, Katar krizi ile ilgili yaptığı açıklamalarda taraflara ara buluculuk görevini üstlenebileceği mesajlarını verdi.

Önceki Katar Büyükelçisi Ahmet Demirok, Katar ile 2014 yılında yapılan askeri anlaşma sonrasında Reuters Haber Ajansı’na; ‘Türkiye ile Katar aynı sorunlarla karşı karşıya. Bölgedeki gelişmeler ve diğer ülkelerin bilinmez politikaları iki ülkede de endişe yaratmaktadır. Ortak düşmanla karşı karşıyayız’ açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2017 Şubat ayı içerisinde Katar ile ilgili; ‘Siyasi alandaki ilişkilerin mükemmel olan seviyesini korumak, daha da geliştirmek, askeri ve savunma alanlarında da yakın iş birliğine bağlıdır. Biz bunu güçlendirmek istiyoruz. Bakın, işte görüyorsunuz, bizim silahlı kuvvetlerimizin geldiği düzey malum, zaten dünyanın önde gelen orduları arasındayız. Kaldı ki savunma sanayimizdeki gelişmeler, yerli silah sanayimize yaptığımız yatırımlar, ortaya çıkan ciddi ürünler iki ülkenin tereddüt etmeden askeri alanda iş birliği yapabileceğini gösteriyor. Bununla ilgili adımı da attık, yeni adımlar atmaya da devam edeceğiz’ sözlerini dile getirdi” açıklamalarına yer vererek şu soruları yöneltti:

1- Katar ile söz konusu ülkeler arasında teröre destek verme gerekçesiyle bir krizin yaşandığı ortamda, Katar ile yapılan 2 anlaşmanın jet hızıyla TBMM’de görüşülüp yürürlüğe sokulmasının gerekçeleri nelerdir?

2- Türkiye ile Katar’ın ortak düşmanları var mıdır? Varsa bu düşmanlar kimlerdir?

3- Katar krizi neticesinde olası bir savaş durumunda Katar’ın yanında ortak düşmanlara karşı mücadeleye girilecek midir?

4- Hükümet yetkililerinin, Katar krizi ile ilgili ülkeler arasında ara buluculuk görevini üstlenebileceği açıklamaları ile 2 gün sonra yaşanan krizde Katar’ın yanında yer alınacağı anlamına gelen anlaşmaların yürürlüğe sokulması bir çelişki değil midir?

5- Ölçmeden, biçmeden ortaya konulan yanlış Suriye politikası nedeniyle Fırat kalkanı Harekatı’nda 71 kahraman askerimizi şehit vermişken, aynı mantıkla Katar politikası izlemeniz neticesinde yaşanabilecek olumsuzlukların sorumlusu kim ya da kimler olacaktır?

6- Suudi Arabistan ile yapılan ticari anlaşmalar, yaşanan krizde Katar’ın yanında yer almamız nedeniyle nasıl sürdürülecektir?

7- Suudi Arabistan ve Katar’ın ayrı ayrı belirtmek üzere, son 10 yılda Türkiye’ye yaptığı yatırımların ticari hacmi ne kadardır?

8- Fırat Kalkanı Harekatı’nda ve hala acısını dindiremediğimiz helikopter kazasında şehit olan 13 kahraman askerimiz gibi birçok acı olayda askerlerimizin şehit düşmesinden dolayı milli yas ilan edilmezken, şimdi Türkiye olarak yanında yer aldığımız Katar’ı ablukaya alan Suudi Arabistan’ın, önceki Kralı Abdullah Bin Abdulaziz El-Suud’un vefatı sebebiyle bir günlük milli yas ilan etmenizi nasıl değerlendiriyorsunuz.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)