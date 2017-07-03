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03 Temmuz 2017
Güncel, Siyaset

AVRASYA TÜNELİ, OSMANGAZİ VE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜLERİ HAKKINDA ÖNERGE VERDİ

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli için işletici firmalarla yapılan sözleşme gereği araç geçiş garantisi ve ücretleri hakkında yazılı soru önergesi verdi.
CHP’li Aydın Milletvekili Baydar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yazılı olarak yanıtlaması istemi ile verdiği önergesinde; “İşletmeci firmalara Osmangazi Köprüsü için günde 40 bin araç, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için günde 135 bin araç ve Avrasya Tüneli için de yıllık 25 milyon araç geçiş garantisi verilmiştir” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi; “30 Haziran 2016 tarihinde açılan Osmangazi Köprüsü’nden 30 Haziran 2017 tarihine kadar aylık verilere göre kaç araç geçmiştir? İşletici firmaya verilen garanti araç geçişindeki eksiklikten dolayı kaç TL ödenmiştir? 26 Ağustos 2016 tarihinde açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 30 Haziran 2017 tarihine kadar aylık verilere göre kaç araç geçiş yapmıştır? 20 Aralık 2016 tarihinde açılan Avrasya Tüneli’nden 30 Haziran 2017 tarihine kadar aylık verilere göre kaç araç geçiş yapmıştır? Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli için işletmeci firmalara verilen araç geçiş garantisi hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Firmalara verilen araç geçiş garantisi sayılarının fizibilitesi kimler tarafından yapılmıştır? Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nden araç geçiş ücreti sözleşme gereği ne kadardır? Söz konusu geçiş ücretlerindeki artış hangi aralıklarla hangi kriterlere göre belirlenmiştir?
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

 

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