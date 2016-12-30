511 VEKİLE PERİNÇEK’TEN MEKTUP

“CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ YASA TASARISI GERİ ÇEKİLMELİDİR”

Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, bir basın toplantısı düzenleyerek “Cumhurbaşkanlığı sistemi yasa tasarısı geri çekilmelidir.” dedi.

Parti binasında düzenlenen toplantıya; Vatan Partisi Efeler İlçe Başkanı Saniye Duman, Vatan Partisi Öncü Gençlik Aydın İl Başkanı Uğur Aykaç ve yönetim kurulu üyeleri katıldılar.

Genel Başkan Doğu Perinçek’in 511 Milletvekiline 11 maddelik yazdığı mektupla AKP, MHP, ve CHP milletvekillerine tasarıyı çekme çağrısı yaptığını ifade eden Vatan Partisi İl Başkanı Emre Albayrak, Aydın’da da bu çağrıyı AKP, CHP ve MHP partilerini ziyaret yapacaklarını vurguladı.

Albayrak yaptığı açıklamasında ayrıca şunları söyledi;



Milli irade ancak milletin meclisiyle mümkündür. Bu sistemde ise meclis yoktur, meclis yoksa millet de yoktur.

Cumhurbaşkanı’nın saltanat hevesi AKP’yi ve ona destek veren MHP’yi uçuruma sürüklüyor. Bu sistemi ABD yıllardan beri Türkiye’nin önüne koymaktadır. Şimdi Türkiye ABD ile örtülü bir savaş halindeyken bunu milletin gündemine getirmek ABD’nin oltasına takılmaktan başka bir şey değildir. Böyle bir dönemde terör örgütlerini alt etmek ve ülkemize düzlüğe çıkarmak ancak güçlü bir meclisin karar alma ve icra etme yeteneğine bağlıdır.” “Türkiye’miz askeriyle polisiyle ve yekpare Türk Milletiyle İkinci Kurtuluş Savaşı verirken, ortaya atılan Cumhurbaşkanlığı sistemi yapılan bu savaşı zaafa uğratır. Birinci Kurtuluş Savaşı’nda Gazi Meclis’in varlığı, yedi düveli Anadolu topraklarından kovmamızda ve bağımsızlığımızı kazanmamızda belirleyici bir rol oynamıştır.Milli irade ancak milletin meclisiyle mümkündür. Bu sistemde ise meclis yoktur, meclis yoksa millet de yoktur.Cumhurbaşkanı’nın saltanat hevesi AKP’yi ve ona destek veren MHP’yi uçuruma sürüklüyor. Bu sistemi ABD yıllardan beri Türkiye’nin önüne koymaktadır. Şimdi Türkiye ABD ile örtülü bir savaş halindeyken bunu milletin gündemine getirmek ABD’nin oltasına takılmaktan başka bir şey değildir. Böyle bir dönemde terör örgütlerini alt etmek ve ülkemize düzlüğe çıkarmak ancak güçlü bir meclisin karar alma ve icra etme yeteneğine bağlıdır.”