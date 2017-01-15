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15 Ocak 2017
Güncel, Siyaset

1 DK. AYAĞA KALKMA EYLEMİ BAŞLIYOR

Cumhuriyet Halk Partililer, bugünden itibaren başlatacakları 1 dakikalık ayağa kalkma eylemine yurttaşların katılımını bekliyorlar.

Meclis’te oylama süreci devam eden anayasa değişikliği paketi ile getirilmek istenen rejim değişikliğine karşı demokratik bir tepki olarak başlatılacak olan eylem için, “Tüm Türkiye’de aynı anda, evde, işte, okulda, sokakta, her neredeysek diktaya karşı bir dakika #AyağaKalkıyoruz” sloganıyla birlikte, sosyal medyada #AyağaKalkıyoruz etiketiyle paylaşım kampanyası başlatıldı.
14 Ocak’ı 15 Ocak’a bağlayan Pazar gecesinde #AyağaKalkıyoruz etiketi Twitter’da uzun süre 1 numarada kaldı.
Bugün başlayacak olan eyleme katılacak olanlar, 16 Ocak’ta saat 16.00’da, 17 Ocak’ta saat 17.00’de, 18 Ocak’ta saat 17.00’de Tüm Türkiye’de 1 dakikalığına ayağa kalkarak demokratik tepkilerini ortaya koyacaklar.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)

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