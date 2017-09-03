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04 Eylül 2017
Sinema

“You Were Never Really Here”ın Türkiye prömiyeri Adana Film Festivali’nde

Joaquin Phoenix’in başrolünü oynadığı Lynne Ramsay’nin ödüllü filmi “You Were Never Really Here”ın Türkiye prömiyeri Adana Film Festivali’nde yapılacak.
2017 Cannes Film Festivali’nden en iyi senaryo ve en iyi erkek oyuncu ödülleriyle dönen İngiliz yönetmen Lynne Ramsay ile ünlü oyuncu Joaquin Phoenix’i bir araya getiren “You Were Never Really Here”ın Türkiye prömiyeri, 25 Eylül-1 Ekim 2017 tarihlerinde yapılacak 24. Uluslararası Adana Film Festivali’nde gerçekleşecek. Filmin, Cannes ve San Sebastian film festivallerinden sonra dünyadaki üçüncü gösterimi olacak.
İngiliz sinemasının son 20 yılına damgasını vuran yönetmen Lynne Ramsay’in 4. filmi “You Were Never Really Here” bir tetikçinin psikolojik dünyasını, gerilim dozuyla sersemletici bir şekilde beyazperdeye taşıyor. Filmin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’in 2012 Venedik Film Festivali’nde “The Master” ile en iyi erkek oyuncu ödülünü almasından sonra 2017’de Cannes’da da en iyi erkek oyuncu ödülüne uzanması akıllara “Oscar’a da aday olacak mı” sorusunu getiriyor.
Cannes’da aldığı ödüllerden sonra ülkemizde de merakla beklenen film 24. Adana Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacak. (İHA)

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