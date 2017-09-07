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07 Eylül 2017
Sinema

Locarno ödüllü “9 Parmak” Adana’da prömiyer yapacak

Locarno Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen Ödülü” alan “9 Parmak”, 1,5 ay sonra Türkiye prömiyerini, 24. Uluslararası Adana Film Festivali’nde yapacak.
Fransa’nın David Lynch’i olarak anılabilecek F.J. Ossang’ın zaman-mekan ilişkisinin gerçekliğini yok ettiği filmi 9 Doigts/9 Parmak’ta bavuluyla seyahate çıkan bir adamın arayışını fütüristik ve dışavurumcu ögelerle harmanlayarak beyaz perdeye taşıyor.
30 yıldır sinema sektöründe olgunlaşan F.J. Ossang, Doctor Change ve Dharma Guns filmleriyle de tanınıyor.
Pascal Greggory, Damien Bonnardve Gaspard Ulliel gibi Fransız sinemasının tanıdık isimleri filmin başrollerini paylaşıyor. Ünlü oyuncu Pascal Greggory, Fransız sinemasının birçok usta yönetmeniyle çalıştı. Damien Bonnard, 2016 Cannes Film Festivali’nde ana yarışmada yarışan “Staying Vertical” filmiyle tanınıyor. Gaspard Ulliel ise “Hannibal Doğuyor”, “Alt Tarafı Dünyanın Sonu” ve “Saint Laurent” gibi filmlerde rol aldı.
Siyah beyaz çekilen 9 Doigts/9 Parmak’ın dünya festivallerindeki üçüncü durağı, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 24. Uluslararası Adana Film Festivali olacak.
Hakkında “sinemasal bir dada-punk deneyi” yorumları da yapılan filmin ülkemizde de özellikle dışavurumcu filmseverlerin ilgisini çekmesi bekleniyor. (İHA)

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