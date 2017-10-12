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12 Ekim 2017
Sinema

Hollywood Türk Film Festivali başlıyor

Bu yıl ilk defa dünya sinemasının kalbi olan Los Angeles’ta düzenlenecek olan “Hollywood Türk Film Festivali” için geri sayım başladı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle, 20-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak festivalde, Türk sineması tanıtılacak.
Türk sineması için bir ilk olan “Hollywood Türk Film Festivali”, dünyaca ünlü Paramount Stüdyolarında 20-21-22 Ekim tarihlerinde yapılacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleşecek olan festival, Türk sineması ile dünya sinemasını buluşturacak.
Türk sinemasını ve kültürünü tüm dünyaya tanıtmayı hedefleyen festivali, Türkiye’yi Altın Küre’de temsil eden gazeteci Barbaros Tapan ve yönetmen Tekin Girgin düzenliyor.
Festivale ayrıca İstanbul’da düzenlenen ve bu yıl 5’incisi yapılacak olan Boğaziçi Film Festivali de katkı yapacak. Festivale, Türk sinemasının ve Hollywood’un ünlü oyuncuları, yönetmenleri, yapımcıları, senaristleri, Altın Küre ve Oscar ödüllerini dağıtan jüri üyeleri de katılacak.
Amerika’nın Los Angeles şehrinde sinemanın kalbi olan Hollywood da ilk defa bir Türk film festivali düzenlemenin önemli olduğunu belirten Festival Başkanı Barbaros Tapan, bu festivalin en büyük amaçlarından birinin ise sinema emekçilerine destek olmak ve eserlerini uluslararası platformda tanıtmak olduğunu söyledi.
Oscar’da ´En İyi Yabancı Film` kategorisinde ülkemizi temsil edecek “AYLA”, festivalin açılış filmi olarak gösterilecek.
Festival Direktörü Tekin Girgin ise; Hollywood Türk Film Festivalinin bu nedenle Türkiye’nin Oscar aday adayı filminin dünyaya tanıtılmasında da büyük rol oynayacağının altını çizdi.
3 gün sürecek ve Paramount Stüdyolarında gerçekleşecek festivalde kısa ve uzun metrajlı filmlerin yanı sıra animasyon ve belgesel filmleri yer alacak.
Hollywood Türk Film Festivalinin geleneksel olarak vereceği onur ödülleri de sahiplerini bulacak. Onur ödülleri Türk ve Dünya sinemasına büyük emek veren ve damga vuran isimlere verilecek.
Hollywood Türk Film Festivali’nin internet sitesinde festivalin amacının gelenekselleşerek önümüzdeki yıllarda da ülkemizi en etkili iletişim aracı olan sinema ile tanıtmak olduğu belirtiliyor. (İHA)

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