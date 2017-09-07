Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
07 Eylül 2017
Sinema

Dünyaca ünlü yönetmen Türk oyuncularla görüştü

İnci Küpeli Kız filmi ile dünya çapında tanınan İngiliz yönetmen Peter Webber, İstanbul’da Gönül Nagiyeva ve Kaan Urgancıoğlu ile görüştü. Weber’in Türk oyuncularla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasının ardından yapılan yorumlar dikkat çekti.
Hannibal Doğuyor, 10 milyar, İmparator gibi birçok filmin yönetmenliğini yapan ve 3 dalda Oscar, 2 dalda da Altın Palmiye’ye aday gösterilen İnci Küpeli kız filmi ile dünyaca tanınan İngiliz yönetmen Peter Webber sürpriz bir İstanbul ziyareti gerçekleştirdi. Weber, İstanbul’da Türk oyuncular Gönül Nagiyeva, Kaan Urgancıoğlu ve menajer Gizem Oğuz ile görüştü. İstanbul’da bir kafede ünlü Türk oyuncularla çektirdiği fotoğrafı instagram hesabından paylaşan Peter Webber’in çok sayıda takipçisi ‘Yeni bir film projesi mi?’ şeklinde yorumlar yazdı. Oyuncu Gönül Nagiyeva da instagram hesabından ‘Teşekkürler sevgili yönetmenim’ yazarak Peter Webber’le çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
Ünlü yönetmen İstanbul’a ve Türk misafirperverliği ve yemeklerine hayran kaldığını belirterek İstanbul’a mutlaka geri geleceğini belirtti. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Yeşilçam’ın 38 yıllık figuranının Beyoğlu sokaklarında yaşam mücadelesi
Share

BENZER HABERLER

“You Were Never Really Here”ın Türkiye prömiyeri Adana Film Festivali’nde

“You Were Never Really Here”ın Türkiye prömiyeri Adana Film Festivali’nde

24. Uluslararası Adana Film Festivali’nin afişi hazır

24. Uluslararası Adana Film Festivali’nin afişi hazır

Efeler Belediyesi açık hava sinema günleri başlattı

Efeler Belediyesi açık hava sinema günleri başlattı

Yeşilçam’ın 38 yıllık figuranının Beyoğlu sokaklarında yaşam mücadelesi

Yeşilçam’ın 38 yıllık figuranının Beyoğlu sokaklarında yaşam mücadelesi

Sinemacılar Eylül Ayında İstanbul’da

Sinemacılar Eylül Ayında İstanbul’da

Kuşadası’nda ‘Edebiyat ve Sinema İlişkisi’ konulu panel düzenlendi

Kuşadası’nda ‘Edebiyat ve Sinema İlişkisi’ konulu panel düzenlendi

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Perşembe 09/07 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 16°C.
Açık
Perşembe 09/07 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 16°C. Rüzgâr GGB ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,4135

  • Euro

    4,1022

  • BIST

    109.581

  • Altın

    147,5204

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE