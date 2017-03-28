“Yurt dışında mineralli su diye adland ırılan su ülkemizde kafa karıştırıyor”

GİMDES Başkanı Dr.Hüseyin Kami Büyüközer, maden suyu, maden sodası ve gazoz hakkında bilgi verdi. Büyüközer, “Yurt dışında mineralli su diye adlandırılan su ülkemizde kafa karıştırıyor” dedi.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer yaptığı açıklamada maden suyu, maden sodası ve gazoz gibi içecekler hakkında bilgi verdi. Büyüközer, bu içeceklerin mideyi rahatlatma özelliğine sahip oldukları söylenen içecekler olduğunu belirterek “Toplumumuzda belki de birçok insan tarafından yanlış olarak bu üç içeceğin aynı fonksiyona sahip olduğuna inanılır. Halbuki İlk bilmemiz gereken, bu içeceklerin ne olduğudur. Yurt dışında mineralli su diye adlandırılan su ülkemizde kafa karıştırıyor” diye konuştu. Büyüközer bu içecekler hakkında şunları aktardı:”Maden suyu, yeraltı sularından elde edilmiş içerisinde çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içeren sulara verilen addır. Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellik, kaynağından elde edildiği anda doğal mineraller içermeleridir. Bu sebeple, maden suyu aynı zamanda doğal bir mineral deposudur. Maden suyu içinde; bikarbonat, sülfat, klorit, kalsiyum, magnezyum, florit, demir ve sodyum bulunur.

Maden Sodası, İçilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit ve sodyum bikarbonat eklenerek elde edilen içecektir. Maden suyu ve maden sodasının ikisi de mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir, ancak maden sodasının başka hiçbir işlevi yoktur, oysa maden suyu aynı zamanda doğal bir mineral deposudur. Dolayısıyla öncelikli tüketilmesi önerilen doğal maden sularıdır ve sodayla maden suyunu ayırt edebilmek için ürünün üzerindeki etiketi okuyup karar vermek çok önemlidir.

Maden suyu içerdiği magnezyum, sülfat, kalsiyum, flor gibi minerallerle mineral ihtiyacımızı karşılamak için güzel bir kaynaktır. İçerdiği sülfat ve bikarbonat iyonları sayesinde hem mide bağırsak sisteminde rahatlatıcı etkisi vardır, hem de böbrek fonksiyonlarını dengeler. Cilt için gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da karşılar. Cildimizin gergin ve diri kalmasını sağlar. Özellikle yaz aylarında ve spor yaptıktan sonra ter ile kaybettiğimiz tuz ve minerallerin geri alınması için çok güzel bir alternatiftir. İçerdiği karbondioksit gazı sayesinde asitli içeceklere güzel bir alternatiftir. Aynı zamanda bikarbonat özelliği sayesinde mide asidinin çok olduğu durumlarda rahatlatıcı bir etkisi de vardır. Spor yapanlar için, spor sonrasında ayran ile birlikte alındığında hem tok tutma hem de zayıflatma etkisi vardır”.

Büyüközer, maden suyunun içerdiği kalsiyum kemik yapısının gelişmesi için son derece yararlı olduğunu belirterek “Düzenli maden suyu içiyorsak onun da abartmadan tüketmekte yarar vardır. Yemekle birlikte aldığımızda hem mineralli sudan hem besinlerden mineral emilimi gerçekleştirilir. Bu nedenle yemek sırasında içecek olarak tercih edilebilecek bir alternatiftir. Fakat maden suyu diye satılan Maden Sodası, içerdiği fazla bikarbonat nedeniyle yemek sırasında ve hemen sonrası içildiğinde mide asİt dengesini bozarak sindirimi geciktirebilir. Bazı maden sularında sodyum miktarı yüksek olabilir. Eğer tansiyon yüksekliği şikâyetiniz varsa bu maden sularını da tüketmemelisiniz. Fakat ülkemizde maden suyu adı altında da satılan sodanın içerisine katılan doğal olmayan aromalar, tatlandırıcılar ve aşırı bikarbonat içeriği nedeni ile zararlı ve sakıncalı bir durum görülebilmektedir” dedi.

Boyalı boyasız gazoz, kola, enerji ve toz içeceklerde kritik noktalar

Büyüközer, kodekslerde, alkolsüz içecekler adı altında toplanan maddelerin genellikle su, lezzet verici, renk verici, koruyucu, özelliğine göre tembih edici katkı maddeleri ve yapay tatlandırıcılardan oluşturulan tamamen yapay ürünleri olduğunu söyleyerek “Dünya Sağlık örgütlerinin, insan beslenmesine hiçbir katkı sağlamadığı, bilhassa çocuk ve gençlerin sağlıklarına zararlı ve tüketim zamanı ve miktarı arttıkça hastalık yapıcı oldukları raporlarında belirtilmiş ürünlerdir. Tamamen zevk alma hastalığı olan Hedonizmi esas alan bir tüketim ürünüdür. Ayrıca bütün kodekslerde ister dışardan girsin, ister kimyasal reaksiyon olarak içeride oluşsun yüzde 0,3’e kadar alkole izin verilmektedir. İslam dini ise, maddi ve manevi hayatlarında müslümanların maslahatını esas alır. Dinine, sağlığına zarar verecek her türlü maddeye ve eyleme izin vermez” şeklinde konuştu.

Büyüközer bu sektörde üretilen ürünlerde kullanılabilen katkı maddelerini şu şekilde belirtti: “Fosforik asit E 338, Kafein, Boya maddeleri (Karmin E 120, Karamel E 150, Tartrazin E 102, Yellow E107,Sunset Yellow E 110, Red E 128, Alura E 129),Yapay tatlandırıcılar Aspartam E 951, Asesülfam K E 950, Sakarin E 954, bilhassa enerji içeceklerinde kullanılan İnositol, Taurin, Karnitin, Kreatin, 4-metilimidazol ve hepsinde müşterek etil alkol”.

Yol açtığı hastalıklar

Büyüközer bu içeceklerin zararlarını da şöyle sıraladı: “Şişmanlığa sebep olur. Karaciğere zararlıdır. Dişlerde çürümeye neden olmaktadır. Kronik böbrek hastalıklarına ve böbreklerde taş oluşumuna neden olmaktadır. Diyabet (Şeker) hastalığını tetiklemektedir. İçindeki asit mide ekşimesine ve reflü oluşmasına sebep olur. Yine içinde bulunan fosforik asit kemiklerin zayıflamasına, kemik kınlganlığının artmasına neden olabilir.” (İHA)