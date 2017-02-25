Yrd. Doç. Dr. Meşeli: “Diş fırçası ihtiyaca özel olmalı”

Diş fırçalamanın dişeti sağlığının kazanılmasında tek başına yeterli olmadığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Emre Meşeli, hem doğru teknik hem de kişinin ihtiyaçlarına uygun kişiye özel fırça, hem de fırçalama tekniğinin doğru yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Emre Meşeli, dişeti hastalıklarının, dişler ve çevresinde biriken bakteri plağının dişeti ve diş destek dokularına zarar vermesiyle meydana geldiğini belirterek, “Bakteri plağı dişler üzerinden uzaklaştırılmadıklarında tükürükten gelen minerallerin yardımıyla dişler üzerine çöker ve diştaşlarını oluştururlar. Ağız ve diş bakımında doğru fırça ve doğru fırçalama tekniği dişeti sağlığının kazanılmasında önemlidir. Diştaşı oluşumunun önüne geçmek için hastaların düzenli olarak diş fırçalaması ve arayüz temizliği yapmalarının gerekir” dedi.

Mekanik olarak bakteri plağının uzaklaştırılmasının dişeti sağlığının kazanılmasında en önemli basamak olduğuna vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Meşeli, “Günde en az 2 kez diş fırçalamak bu mekanik temizliğin ilk basamağıdır” dedi.

“Yuvarlatılmış yumuşak fırçalar tercih edilmeli”

Piyasada çok çeşitli ağız bakım ürününün tüketicilerin kullanımına sunulduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Meşeli, “Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kişinin ihtiyaçlarına yönelik ağız bakım ürünlerini doğru tespit ederek, bu ürünleri doğru tekniklerle kullanmasıdır. Diş fırçası seçiminde fırça kıllarının uçlarının daha çok yuvarlatıldığı yumuşak fırçalar tercih edilmelidir. Diş fırçalarken midesi bulanan kişiler baş kısmı küçük fırçaları tercih etmelidirler” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Emre Meşeli, etkin diş fırçalama için birkaç farklı fırçalama tekniği olduğuna dikkat çekerken, bu tekniklerden hangisinin daha uygun olduğunun kişiye özel olarak diş hekimi tarafından belirlenmesi ve hastaya uygulamalı olarak gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

“Diş fırçalama, dişeti sağlığının kazanılmasında tek başına yeterli değildir” diyen Yrd. Doç. Dr. Meşeli, dişlerin aralarının diş ipi veya arayüz fırçaları yardımıyla günde en az 1 kez temizlenmesi gerektiğinin altını çiziyor ve “Yine uygun arayüz temizleyici materyalin seçimi konusunda kişiler, diş hekiminden yardım almalıdırlar. Dişeti hastalıklarıyla mücadelede düzenli hekim kontrolüne giderek yılda en az 2 kez profesyonel diş yüzeyi temizliği yaptırılması esastır” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Emre Meşeli, başlangıç aşamasında teşhis edilen dişeti hastalıklarının tedavisinin daha basit olduğunu kaydederken, ilerleyen dönemlerde diş kaybıyla sonuçlanabilecek bu hastalıkların tedavilerinin daha uzun süreli ve maliyetli tedaviler haline geldiğinin unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. (İHA)