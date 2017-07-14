YİMPAŞ BİNASI, SAĞLIK KOMPLEKSİ OLARAK HİZMETE GİRİYOR

Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilen eski YİMPAŞ binası bir kaç ay sonra Aydınlıların hizmetine girecek.

Yaklaşık 20 yıldır Efeler’de İzmir yolu üzerinde yer alan 6 katlı atıl vaziyette olan YİMPAŞ binası Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Kompleksi olarak hizmet vermeye başlayacak.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel; “O bina uzun süredir ilimizde atıl vaziyetteydi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı değerlendirmek adına teslim aldı. İnşaatı şu anda bitmek üzere. Bir kaç ay içerisinde bitecek.” dedi.

İçerisinde Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin bulunacağı Sağlık Kompleksinin önümüzdeki bir kaç ay içerisinde hizmete gireceğini belirten Şenel; ” 15 Ağustos tarihinde hizmete geçeceğini düşünüyorduk, fakat bazı aksaklıklar nedeniyle bir kaç ay gecikmeli olarak hizmete girmiş olacak.” şeklinde konuştu.