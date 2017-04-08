Yılda 15 bin çocuk kalp hastası olarak doğuyor

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemşit Karakurt, “Her yeni doğan bin çocuktan 10’unda kalp hastalığı görülmektedir” dedi.

Çocuklarda görülen kalp hastalıkların içerisinde en sık görülenin Konjenital kalp hastalığı olduğunu belirten Karakurt, “Konjenital kalp hastalığının üçte birini ciddi kalp problemleri oluşturmaktadır. Ülkemizde Her yeni doğan bin çocuktan 10’unda kalp hastalığı görülmektedir. Yani, 15 bin civarında kalp hastalığı olan bebek doğmaktadır ve 5 bin bebekte ciddi kalp problemleri gözükmektedir” ifadelerini kullandı.

“Göğüs ağrısı kalp hastalıkları belirtisi olabilmektedir”

Çocuklarda görülen Kalp hastalıklarının belirtilerine değinen Prof. Dr. Karakurt, “Bebeklik döneminde morarma, sık nefes alıp verme, beslenme problemleri, sık alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme, çocuklarda ise oyun oynarken veya koşarken çabuk yorulma, morarma, bayılma, çarpıntı, efor sonrası göğüs ağrısı kalp hastalıkları belirtisi olabilmektedir. Çocuklarda bu belirtiler varsa, kalp hastalığı olup olmadığı araştırılması gerekmektedir” dedi.

“Hastalık erken tanı almazsa bebeklerin büyük bir kısmı kaybediliyor”

Kalp hastalıklarında erken teşhisin tedavinin planlanması için çok önemli olduğuna değinen Karakurt, “Bazı kalp hastalıkları erken tanı ve uygun tedavi yöntemi yapıldığı zaman sonuçları çok iyi olabilmektedir. Hastalık geç tanı aldığı zaman olumsuzlukla karşılaşmaktayız. Hastalık erken tanı almazsa bebeklerin büyük bir kısmı kaybediliyor. Çocuklarda ise erken tanı almazsa, bazı nedenlerden dolayı ameliyat şansını kaybedebiliyor. Bunun için ailelerin şüphelendiği durumlar varsa, pediatrik kardiyoloji bölümüne başvurması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Çocuklarda görülen kalp hastalıklarının tedavisine değinen Karakurt, “Çocuklarda görülen kalp hastalıkları erişkin hastalardan çok farklıdır. Doğuştan ve sonradan kazanılan kalp hastalıkları açısından çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Tedavi yöntemini kabaca özetleyecek olursak, bazı hastalarımıza ilaç tedavisi uyguluyoruz. Bazı hastalarımızı kalp kateterizasyonu gibi yöntemlerle, bazı hastalar ise açık kalp ameliyatıyla tedavi gerektirmektedir. Bazı hastalarımıza ise her iki yöntemin bir arada kullanılması gerekmektedir” diye konuştu.

Son olarak ailelerin yapması gerekenleri anlatan Karakurt, “Eğer bir bebekte veya çocukta bahsettiğimiz şikayetler varsa, pediatri kardiyoloji bölümüne başvurmaları lazım. Bunun yanında doktorların tavsiyelerine uymaları ve çocukları zamanında kontrollere getirmesi gerekmektedir” diye konuştu. (İHA)