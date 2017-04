Yeni doğan bebeklerde katarakt olabilir

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, yeni doğan bebeklere ve çocuklara göz muayenesi yaptırmanın çok önemli olduğunu belirterek anne ve babaları uyardı. Dr. Helvacıoğlu, yeni doğan bebeklerde katarakt görülebileceğine de dikkat çekti.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, çocuklar ve bebeklerin göz sağlığı ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Helvacıoğlu, yeni doğan bebeklerde katarakt görülebileceğini belirterek, yeni doğan bebeklerin mutlaka doğduğu ilk günlerde göz kontrollerinin yapılması gerektiğini bildirdi. Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, “Eğer yeni doğan kataraktı birkaç ay içerisinde fark edilmezse bebek görmeyi öğrenemeyeceği için kalıcı körlükler ortaya çıkabilir. Yeni doğan bebeklerin öncelikle çocuk doktoru daha sonra mutlaka bir göz doktoru tarafından ilk muayenesinin yapılması gerekiyor. Bebekler ilk üç ay içerisinde görmeyi öğreniyorlar. Bu aşamada bebeklerin görme yollarının açık olması gerekiyor. Bebeklerde görme yollarında konjenitalkatarakt , tümör vb. görüntü geçişini engelleyen kesafet varlığında acil tedavi gerekiyor. Bu nedenle erken teşhis çok önemli. Anne, babalar bu konuda çok duyarlı olmalı, ileride geri dönüşü imkansız körlük durumuyla karşılaşmamak için her bebek göz uzmanına muayene ettirilmeli. Çocuk doktorları da bu konuda daha duyarlı olmalı ve anne, babaları yönlendirmeli. Ancak henüz Türkiye’de rutin olarak yeni doğan bebeklerin göz kontrolleri yapılamıyor, bu da rutine girmeli” dedi.

“‘Keşke getirseydik’ diyerek pişman oluyorlar”

Şaşılığın çocukluk çağında fark edilmesi gereken bir diğer göz rahatsızlığı olduğunu ifade eden Özel Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi kurucu ortaklarından Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, şöyle devam etti:

“Aileler, çocuklarında bir göz kayması dikkatlerini çekerse göz doktoruna götürebiliyorlar. Gizli şaşılık isimli bir göz rahatsızlığı var. Bu durum ancak doktor muayenesi sonucu ortaya çıkabilir. Bu tip şaşılık da tedavi gerektirir. Öte yandan iki göz arasında numara farkı varsa bu durum göz tembelliğine sebep olacaktır. Bu yüzden doktor kontrolünde gözlük kullanılmalıdır. Çocuk, 6-7 yaşına kadar tedavi edilmezse kalıcı göz tembelliği oluşabilir. Şu an günümüzde kalıcı göz tembelliğinin tedavisi yok. Bu yüzden bebeklik ve çocukluk dönemindeki ilk 6 yaşta her yıl düzenli göz kontrolü çok önemlidir. Bunu yapmayan aileler, ‘keşke getirseydik’ diyerek pişman oluyorlar.” (İHA)