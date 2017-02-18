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18 Şubat 2017
Sağlık

Uzmanlardan soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Dermatoloji Uzmanı Dr. Durali Soytürk, son günlerde etkili olan soğuk havanın cilt üzerine olumsuz etkiler bıraktığını söyledi.
Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Kumluca Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Durali Soytürk, son günlerde etkili olan soğuk havanın ciltteki olumsuz etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Durali Soytürk, “Deri, tüm vücudumuzu ve mukozalarımızı kaplayan yaklaşık 1,5 metrekare alanında ve yaklaşık 12 kilogram ağırlığında olan hayati önem taşıyan bir organımızdır. Derimiz dış ortamdan gelen fiziksel kimyasal ve biyolojik tüm olumsuz faktörleri önlediği gibi dış görünüşümüz ve estetiğimiz açısından da en önemli bir organımızdır” dedi.
“Bol miktarda sıvı tüketin”
Mevsimsel faktörlerin deriyi etkilediğine vurgu yapan Uzm. Dr. Soytürk, “Tüm organlarımız gibi derimiz de kendini bu değişime uydurmaya çalışmaktadır. Soğuk ve nemsiz kış aylarında bu hayati organımızı iyi korumalıyız. Kış aylarında cildimizde soğuk hava nedeni ile meydana gelen kuruluk erken yaşlanmaya yol açmaktadır. Bu yüzden bol miktarda sıvı tüketmek sağlıklı bir cilt için önemlidir. Uygun giysiler ve nemlendirici ürünlerin uygun biçimde kullanılması çok önemlidir. Soğuk hava nedeni ile ciltte pullanmaya ve dökülmeye sebebiyet veren sedef, kuru egzama, seboreik dermatit gibi bazı deri hastalıklarının çoğalmasına yol açmaktadır. Soğuk nedeniyle kış mevsiminde kızarıp pullanarak kaşınmaya başlayan cilt sorunları ile sıkça karşılaşılmaktadır. Bu şikayetlerin birçoğu dış koşullara ilişkin sorunlardır. Dış ortam ile sürekli temas halinde olan deri bu tür fiziksel koşullardan büyük ölçüde etkilenmektedir. Vücut ısımız sabit tutulmaya çalışılırken özellikle soğuk havalarda deride kan damarlarının büzüşmesi meydana gelir. Bu durum özellikle el, ayak, burun ucu ve kulak gibi organlarda morluk, şişlik, kızarıklık gibi belirtiler oluşturur. Yanma, batma, acıma, kaşıntı yapar. Uzun süreli soğuğa maruziyet durumunda soğuk yanıkları ve gangren oluşabilir” diye konuştu.
“Mevsimine uygun giyinmeliyiz”
Cilt sorunlarının önlenebilmesi için önerilerde bulunan Uzm. Dr. Soytürk “Mevsime uygun giyinmeliyiz. Elleri ayakları, kulakları aşırı soğuktan koruyan bere, eldiven, ayakkabılar tercih edilmelidir. Ellere kollara bacaklara nemlendiriciler sürülmelidir. Yüzde uygun nemlendirici kullanmak önemlidir çünkü aşırı kullanılması sivilce yapabilir. Aşırı makyaj, kapatıcı ve toniklerin uzun süre kullanımı önerilmez. Ilık su ile banyo yapılmalıdır. Aşırı sıcak su ve sabun kullanımı deri yağ oranını düşürür, deriyi kurutur. İyi beslenme, bol su içilmesi ve spor yapılması deri sağlığımız açısından çok önemlidir” dedi. (İHA)

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