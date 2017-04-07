Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
08 Nisan 2017
Eğitim, Sağlık

Üniversiteliler Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında eğitim verdi

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun, Nazilli Yukarı Örencik köyünde “Sosyal Sorumluluk” dersi kapsamında gerçekleştirdiği eğitimler, köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.
Eğitim kapsamında Yukarı Örencik Köy Okulu anasınıfı ve ilkokulu öğrencilerine ilk yardımın önemi, yaralanmalarda, güneş çarpmalarında, bayılmalarda ve arı sokmalarında yapılması gerekenler hakkında Sosyal Sorumluluk dersini alan öğrenciler tarafından bilgilendirme yapıldı.
Aynı zamanda köyde bulunan kadınlara meme, serviks (rahim ağzı) ve kolorektal kanserler ile ilgili bilgiler veren öğrencilerin sunumlarına, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) görevli Ebe Elif Terzi’ de katkıda bulundu. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  "KAYBOLAN OYUNCAKLAR" SERGİSİ AÇILDI
Share

BENZER HABERLER

PEHLİVAN; “ÜLKÜCÜLER BU ÜLKEYİ KARŞILIKSIZ SEVMİŞLERDİR”

PEHLİVAN; “ÜLKÜCÜLER BU ÜLKEYİ KARŞILIKSIZ SEVMİŞLERDİR”

Öldürülüp Toprağa Gömülen Gencin Kimliği Belli Oldu

Öldürülüp Toprağa Gömülen Gencin Kimliği Belli Oldu

KONUTTA 240 AY VADE GELİYOR

KONUTTA 240 AY VADE GELİYOR

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı FETÖ’den tutuklandı

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı FETÖ’den tutuklandı

AYTO ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Aydın’a e-sınav geliyor

AYTO ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Aydın’a e-sınav geliyor

Koçarlı ve Bağarası Ovası’nın Su Hasreti Bitiyor

Koçarlı ve Bağarası Ovası’nın Su Hasreti Bitiyor

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Yarın 04/08 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 19°C. Rüzgâr KB, 15 - 30 km/saat.
Açık
Yarın 04/08 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 5°C. B rüzgâr KD değişiyor, 15 - 25 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,7326

  • Euro

    3,9558

  • BIST

    88.497

  • Altın

    150,6009

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE