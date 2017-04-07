Üniversiteliler Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında eğitim verdi

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun, Nazilli Yukarı Örencik köyünde “Sosyal Sorumluluk” dersi kapsamında gerçekleştirdiği eğitimler, köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Eğitim kapsamında Yukarı Örencik Köy Okulu anasınıfı ve ilkokulu öğrencilerine ilk yardımın önemi, yaralanmalarda, güneş çarpmalarında, bayılmalarda ve arı sokmalarında yapılması gerekenler hakkında Sosyal Sorumluluk dersini alan öğrenciler tarafından bilgilendirme yapıldı.

Aynı zamanda köyde bulunan kadınlara meme, serviks (rahim ağzı) ve kolorektal kanserler ile ilgili bilgiler veren öğrencilerin sunumlarına, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) görevli Ebe Elif Terzi’ de katkıda bulundu. (İHA)