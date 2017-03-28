TÃ¼rk Gastroenteroloji DerneÄŸiâ€™nden â€˜FarkÄ±nda ol, geÃ§ kalmaâ€™ hareketi

TÃ¼rk Gastroenteroloji DerneÄŸi (TGD) toplumsal farkÄ±ndalÄ±k projeleri kapsamÄ±nda, â€˜FarkÄ±nda ol, geÃ§ kalmaâ€™ sloganÄ± ile yapÄ±lan Sindirim Sistemi HastalÄ±klarÄ± Bilgilendirme ProgramlarÄ±na Edirneâ€™den baÅŸlandÄ±. Programda, gastroenteroloji uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan, kolon kanserinin Ã¶nlenebilir kanser tÃ¼rÃ¼ olduÄŸuna dikkat Ã§ekildi.

Sindirim sistemi hastalarÄ±, hasta yakÄ±nlarÄ±, halk ve bu hastalÄ±klarÄ± takip-tedavi eden hekimlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halk toplantÄ±larÄ±nÄ±n ilk duraÄŸÄ± Edirne oldu. Edirne Belediyesinin katkÄ±larÄ±yla Edirne Halk EÄŸitim Merkezinde yapÄ±lan panelde hekimler, â€˜Gastroenterolog kimdir? Endoskopi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Kolon kanseri nedir? NasÄ±l bir hastalÄ±ktÄ±r? Kolon kanserinde erken tanÄ± ve takipteki gerÃ§ek yeri nedir? gibi baÅŸlÄ±klarda yaptÄ±klarÄ± sunumlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Panele ayrÄ±ca, TÃ¼rk Gastroenteroloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Serhat Bor, TGD Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Kadir Bal, Edirne Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. ErtuÄŸrul TanrÄ±kulu da katÄ±ldÄ±.

Dev kalÄ±n baÄŸÄ±rsak maketi kuruldu

â€˜FarkÄ±nda ol, geÃ§ kalma!â€™ sloganÄ± ile yapÄ±lan Sindirim Sistemi HastalÄ±klarÄ± Bilgilendirme ProgramlarÄ± kapsamÄ±nda, Edirne Halk EÄŸitim Merkezi bahÃ§esine kurulan dev kalÄ±n baÄŸÄ±rsak maketi ile de kolon kanseri hakkÄ±nda gÃ¼n boyu ziyaretÃ§ilere bilgi verildi. ToplantÄ±da ayrÄ±ca katÄ±lÄ±mcÄ±lara, TGD gÃ¶revlilerince sindirim sistemi hastalÄ±klarÄ±yla ilgili bilgiler yer alan broÅŸÃ¼r daÄŸÄ±tÄ±ldÄ± ve bir anket Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

“Endoskopiyi eÄŸitim gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olan gastroenterologlar yapmalÄ±dÄ±r”

TÃ¼rk Gastroenteroloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± ve aynÄ± zamanda Ege Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Gastroenteroloji Bilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Serhat Bor, panel Ã¶ncesi Ä°HAâ€™ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, “Endoskopinin baÅŸarÄ±sÄ± ve hastanÄ±n endoskopiden rahatsÄ±zlÄ±k duymamasÄ±, kimin yaptÄ±ÄŸÄ±na, nerede yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na, nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve deneyimli bir yardÄ±mcÄ± ekibinin olup olmamasÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸir. Endoskopiyi bu konuda eÄŸitim gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olanlar yani gastroenterologlar yapmalÄ±dÄ±r. Bu iÅŸlem, hekimin doÄŸru teÅŸhis koymasÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±k sorununun tedavisinin planlamasÄ±nÄ± saÄŸlamaktadÄ±r” dedi.

“Kolonoskopiden korkmamalarÄ± gerekiyor”

TGD BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Bor, ‘FarkÄ±nda ol, geÃ§ kalma’ sloganÄ± ile yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, kanserde erken teÅŸhisin Ã¶nemine bir kez daha dikkat Ã§ekti. Prof. Dr. Bor, “SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gayet baÅŸarÄ±lÄ± bir kolon kanseri tarama programÄ± var. Bu program panelinde, 50 yaÅŸÄ±nda ve 60 yaÅŸÄ±nda insanlarÄ±mÄ±zÄ±n kolonoskopi yaptÄ±rmalarÄ±nÄ± Ã¶neriyoruz. Kolonoskopiden korkmamalarÄ± gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu tÃ¼r endoskopik iÅŸlemler bu iÅŸlerde son derece ehil olan 4 yÄ±llÄ±k iÃ§ hastalÄ±klarÄ± Ã¼zerine 3 yÄ±llÄ±k Gastroenteroloji yan dalÄ± yapmÄ±ÅŸ olan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan baÅŸarÄ±yla yapÄ±lÄ±yor. Bu konuda bir korku oluÅŸturmaya gerek yok. Bu konuda unutulmamasÄ± gereken endoskopun yerini baÅŸka hiÃ§bir giriÅŸim tutamaz. GÃ¶zÃ¼mÃ¼zle gÃ¶rmek gibisi yoktur. Ãœstelik gÃ¶zÃ¼mÃ¼zle gÃ¶rmek dediÄŸimiz yerden biyopsi dediÄŸimiz Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alarÄ± da alarak, bunlarÄ± patolojide de inceletebiliriz veya kocaman tÃ¼mÃ¶rleri de bu endoskoplar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã§Ä±kartarak, kiÅŸiyi kansersiz bir hayat mutluluÄŸu ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rabiliriz” dedi.

“Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n kolon kanserinden kurtulmasÄ±nÄ± hedefliyoruz”

TÃ¼rk Gastroenteroloji DerneÄŸi Ä°kinci BaÅŸkanÄ± ve aynÄ± zamanda CerrahpaÅŸa TÄ±p FakÃ¼ltesi Gastroenteroloji Bilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Kadir Bal da, panel Ã¶ncesi Ä°HAâ€™ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, “DerneÄŸimiz bu ay Ã¶zellikle kolon kanserine Ã¶nem veriyor. DerneÄŸimizin amacÄ± halkÄ±mÄ±zÄ± bilinÃ§lendirmek ve yÃ¼zde 90 oranÄ±nda Ã¶nlenebilir olan bir kanser tÃ¼rÃ¼ olan kolon kanserinden insanlarÄ±mÄ±zÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak. Bu nedenle TÃ¼rk Gastroenteroloji DerneÄŸi olarak ilk toplantÄ±mÄ±zÄ± Edirneâ€™de yaptÄ±k. Bundan sonra sindirim sistemi ile ilgili olarak toplantÄ±larÄ±mÄ±z farklÄ± ÅŸehirlerimizde yapÄ±lacak” ifadelerini kullandÄ±.

“TÃ¼rk Gastroenteroloji DerneÄŸi kentimize gelerek bizleri Ã§ok mutlu etti”

Edirne Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Edirne Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Dr. ErtuÄŸrul TanrÄ±kulu ise “TÃ¼rk Gastroenteroloji DerneÄŸi bu toplantÄ±yÄ± Edirneâ€™de yapmak isteklerini bize bildirdiklerinde Ã§ok sevindik. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bilgi sahibi olmamÄ±z gerekiyor, Ã¶nce fark etmek zorundayÄ±z ve geÃ§ kalmamak zorundayÄ±z, halkÄ±mÄ±zÄ± bilinÃ§lendirmek adÄ±na bÃ¼tÃ¼n toplantÄ±lara destek veriyoruz” diye konuÅŸtu.

TGD 8 ilde halkla buluÅŸacak

Ã–te yandan, panelde TÃ¼rk Gastroenteroloji DerneÄŸiâ€™nin toplam 768 Ã¼yesi olduÄŸu, bu kadar az sayÄ±da gastroenteroloji uzmanÄ±nÄ±n 78 milyon kiÅŸilik Ã¼lke nÃ¼fusunun sorunlarÄ±nÄ± ve endoskopi ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamayacaÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilirken, bu nedenle daha gerÃ§ekÃ§i planlamalar yapÄ±lmasÄ± gerekildiÄŸi vurgulandÄ±. TÃ¼rk Gastroenteroloji DerneÄŸi olarak sindirim sistemi hastalÄ±klarÄ± ile ilgili toplantÄ±larÄ±n TÃ¼rkiye genelinde 8 farklÄ± ÅŸehirde yÄ±l sonuna kadar aralÄ±klarla tamamlanacaÄŸÄ± belirtildi.

TÃ¼rk Gastroenteroloji DerneÄŸi tarafÄ±ndan, Abbottâ€™un koÅŸulsuz desteÄŸi ile dÃ¼zenlenen â€˜Sindirim Sistemi HastalÄ±klarÄ± Bilgilendirme ProgramÄ±â€™nda, TÃ¼rkiyeâ€™nin farklÄ± ÅŸehirlerinde yapÄ±lacak halk bilgilendirme toplantÄ±larÄ± ile sindirim sistemi hastalÄ±klarÄ±nÄ±n toplumdaki farkÄ±ndalÄ±k seviyesini yÃ¼kseltilmesi ve kamuoyunun dikkatinin Ã§ekilmesi hedeflendiÄŸi bildirildi. (Ä°HA)