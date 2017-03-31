TIBBİ MALZEMELER ÜCRETSİZ

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla aldıkları ve bedelini aylar sonra SGK’dan temin ettikleri tıbbi malzeme ve cihazları artık hiçbir ücret ödemeden eczanelerden ya da firmalardan alabilecekler.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı ortak çalışma sonucunda maddi imkanları yetersiz olan vatandaşların yaşadığı sorunlara çözüm bulundu.

Genel sağlık sigortalıların ayakta tedavileri sırasında ihtiyaç duydukları hasta alt bezi, kolostomi, ileostomi ve ürostomi torbaları, sondalar, hazır olarak üretilen eksternal protez ortezler yapılan sözleşme sonucunda Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilen medikal marketler veya eczanelerden doğrudan temin edilebilecek.

Hastalar, bu uygulama sayesinde şahıs ödemesi ve ilgili evrakların takibi gibi iş ve işlemlerle uğraşmayacak SGK, bu malzemelerin parasını kişiye değil, malzemenin temin edildiği eczane veya firmaya ödeyecek.