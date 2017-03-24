Tablet ve telefon nörolojik hastalıkları artırıyor

Ekran zamanı ya da 3T olarak isimlendirilebilen; televizyon, telefon ve tablet karşısında geçirilen günlük zamanın uzun olmasının çocuklarda beyin gelişimini olumsuz olarak etkilediğini belirten Doç. Dr Erhan Bayram, ekrandaki ışık uyaranların bazı nörolojik hastalıkların ortaya çıkma riskini artırdığını söyledi.

“Beyin gelişimi olumsuz etkileniyor”

Çocuklarda beyin gelişiminin hamilelik döneminde başladığını ve çocukluk dönemi boyunca devam ettiğini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr Erhan Bayram, “Beyin gelişiminde genetik özelliklerin yanı sıra çevresel nedenlerde önemli rol oynamaktadır. Sosyal bir çevrede büyüyen, yaşıtları ve ebeveynleri ile oyunlar oynamasına imkan sağlanan çocukların beyin gelişimleri daha iyi olmaktadır. Ekran zamanı ya da 3T olarak isimlendirilebilen; televizyon, telefon ve tablet karşısında geçirilen günlük zamanın uzun olması çocuklarda beyin gelişimini olumsuz olarak etkilemekte ve bazı nörolojik hastalıkların ortaya çıkma riskini de artırmaktadır” dedi.

“Sürekli ışık uyaranı epilepsiyi ortaya çıkarıyor”

Çocuklarımızın beyin gelişiminin en hızlı ve çevresel olumsuz koşullara karşı en duyarlı olduğu dönemin ilk 2-3 yaş olduğuna dikkat çeken Doç. Dr Erhan Bayram, “Özellikle bu yaşlarda ekran zamanının uzun olması ile dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm, saldırganlık, agresiflik, epilepsi (sara hastalığı) ve dil gelişim gerilikleri arasında ilişki olduğunu gösteren birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Günümüz aile yapısında ise sadece çocukların değil ebeveynlerinde ekran zamanının uzun olduğu, bebeklerin beslenmesi sırasında tablet ya da televizyon aracılığı ile dikkatlerinin dağıtılarak beslendiği, çocukların ağlamaması için akıllı telefonların verildiğini gözlemliyoruz. Çocuklarımızın televizyon, tablet ve telefonların karşısında geçirdikleri uzun sürelerde yoğun bir elektromanyetik alan ve sürekli ışık uyarana maruz kalması çocukluk çağı epilepsilerinin ortaya çıkmasında da bir risk faktörüdür” diye konuştu.

Epilepsinin beynin anormal elektriksel aktivitesi sonucunda ortaya çıkan ve dalma, kasılma, bilinç kaybı gibi belirtilerin eşlik edebildiği önemli bir hastalık olduğunu kaydeden Doç. Dr. Bayram, doğru tanı ve uygun tedavi ile epilepsi tedavisi olabildiğini söyledi.

“Yanıp sönen ışıklarla tetikleniyor”

Epilepsinin yoğun bir ışık maruziyetine bağlı gelişebileceğini vurgulayan Doç Dr. Bayram, “Zor doğumlar, kafa travmaları ve genetik nedenler epilepsiye neden olabildiği gibi, epilepsi tanısı alan birçok çocukta da altta yatan bir sebep bulunamamaktadır. Bazı epilepsi tiplerinin ışık uyaranlar ile özellikle de yanıp sönen ışıklarla tetiklendiği bilinmektedir. Tablet, telefon ve televizyon karşısında geçirilen zamanlarda yoğun bir ışık maruziyeti oluşmakta ve sara nöbetleri tetiklenebilmektedir. Özellikle ilk 2-3 yaşta olmak üzere, çocukluk dönemi boyunca, çocuklarımızın televizyon ekranlarından uzak tutulması, sadece oyun oynamak için tablet ve telefonların kullanılmasının önlenmesi birçok nörolojik hastalığa karşı koruyucu olacaktır” şeklinde konuştu. (İHA)