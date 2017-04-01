Stres diş eti rahatsızlıklarına neden ol uyor

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Sistemik hastalıkların da diş eti rahatsızlıklarını tetiklediğini aktaran Bostancı, “Diyabet bizim için çok önemli. Şeker hastalığı da diş eti hastalıklarını etkileyen hastalıklardan bir tanesidir. Diyabetin en önemli özelliği çift yönlü ilişkilidir. Diş eti hastalığı olan bir birey diyabet durumundaki kan glikoz seviyelerini olumsuz yönde etkilemekte, diyabeti de kontrol altında olmayan hastalarında diş eti hastalığının şiddetini artırmaktadır. O yüzden bu hastalarımız özellikle bilinçlendiriyoruz her iki hastalığında kontrol altında olması bizim için önemli. Yatkınlık, diş eti hastalığının şiddetini ve yatkınlığını artırıyor. Kısa sürede dillerde sallanmalar başlıyor, iltihaplanmalar başlıyor ve hastalar dişlerini kaybedebiliyor” dedi. (İHA)