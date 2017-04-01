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01 Nisan 2017
Sağlık

Stres diş eti rahatsızlıklarına neden ol uyor

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Vildan Bostancı, mevsim geçişleriyle birlikte yaşanan stresin diş eti rahatsızlıklarına neden olduğunu söyledi.
Diş eti ile ilgili ciddi bir şikayet olmadığı sürece hastaların doktora başvurmadığını söyleyen Doç. Dr. Vildan Bostancı, “Diş eti hastalıklarının çok ağrı vermemesi buna sebebiyet vermektedir. Diş eti hastalıkları öncelikle uygun bir fırçalama yöntemi ile fırçalanamadığı için, ağızda plakların, bakterilerin uzaklaştıramama sebebi ile başlar. Normalde bizim istediğimiz günde 2 defa diş fırçalamak, doğru bir şekilde, etkili bir şekilde diş fırçalama alışkanlığının olması. Bununla birlikte ara yüz bakımı, diş ipi ya da ara yüz fırçaları dediğimiz ajanlarla birlikte ara yüz bakımının tamamlanması gerekmektedir. Hastalarımızı 6 ayda bir kontrole bekliyoruz” dedi.
Mevsim geçişleriyle birlikte etkili olan stresin diş eti hastalıklarına neden olduğunu ifade eden Bostancı, “Özellikle savaş dönemleri, felaketlerin olduğu dönemlerde de bu rahatsızlık sık görülebilir. Bu tip hastalarda gördüğümüz, aniden başlayan çok şiddetli ağrısı olan, şiddetli ağız kokusu olan durumlar söz konusudur. Hasta bize ilk geldiğinde tedavisini yaptırmayı istemeyecek kadar ağrısı vardır. Biz ilk aşamada oksijenli suyla gerekli uygulamaları yaparak, daha sonra hasta rahatladıktan sonra diğer seanslara çağırarak tedavilerini tamamlıyoruz. Tabi stresten uzak durması, sigaradan uzak durması, baharatlı yiyecekler tüketmemesi gerekiyor” diye konuştu.
“Sistemik rahatsızlıklar da diş eti hastalıklarını tetikliyor”

Sistemik hastalıkların da diş eti rahatsızlıklarını tetiklediğini aktaran Bostancı, “Diyabet bizim için çok önemli. Şeker hastalığı da diş eti hastalıklarını etkileyen hastalıklardan bir tanesidir. Diyabetin en önemli özelliği çift yönlü ilişkilidir. Diş eti hastalığı olan bir birey diyabet durumundaki kan glikoz seviyelerini olumsuz yönde etkilemekte, diyabeti de kontrol altında olmayan hastalarında diş eti hastalığının şiddetini artırmaktadır. O yüzden bu hastalarımız özellikle bilinçlendiriyoruz her iki hastalığında kontrol altında olması bizim için önemli. Yatkınlık, diş eti hastalığının şiddetini ve yatkınlığını artırıyor. Kısa sürede dillerde sallanmalar başlıyor, iltihaplanmalar başlıyor ve hastalar dişlerini kaybedebiliyor” dedi. (İHA)

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