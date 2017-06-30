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30 Haziran 2017
Sağlık

Spor yaparken sağlığınızdan olmayın

Sağlık, zindelik, form ve mutluluk için yapılan sporun kontrolsüz ve uygun şartlarda olmadan yapılmasının sakatlıklara yol açabileceği açıklandı.
Yaz aylarında ideal kiloya ulaşmak için yapılan diyetlerin ve koşturarak gidilen spor salonlarında uzman kontrolü dışında yapılan çalışmaların sakatlanmalara sebep olabileceği ifade edildi. Sağlıklı hayatı kaybetmemek için bilinçli kilo kontrolü ve sürdürülebilir bir egzersiz programını öneren uzmanlar, ancak kilo kontrolünün mevsimsel hevesler için değil sağlıklı olabilmek için gerekli olduğunu söyledi. Spor yaparken sakatlanmamak için korunmanın toplumda hep ihmal edildiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Sportif faaliyetlere ısınmadan başlamak ve omurgayı zorlayan aşırı yüklenmeler bel ve boyun fıtığına yol açabilir. Spora başlamadan önce mutlaka bir sağlık kontrolü yaptırılmasında fayda vardır” dedi.
Hangi spor olursa olsun, önce ısınma sonrasında ise esnetme ve soğutma egzersizlerinin sakatlanmalardan koruyucu olduğunu ifade eden Şahabettinoğlu, “Özellikle yürüyüş ve koşu ayakkabısında yumuşak, havalı taban ayakkabıları giyilmelidir. Diz ve bel sağlığı için bu konuda titiz davranılmasını, her spor ayakkabı yürüyüş için elverişli değildir. Bel ve boyun fıtıkları spor hayatının sonu olmaz. Tedavisi ile yüzde 98 hastada başarılı sonuçlar alınmaktadır. Manipülasyon tedavisi sırasında, ellerle bel-sırt ve boyun bölgesine birtakım bastırma, döndürme, germe manevraları uygulanmakta ve elle tedavi sırasında herhangi bir ilaç kullanımına genellikle ihtiyaç duyulmamaktadır. Ameliyat, sadece ilerleyen kas gücü kaybı olan, ameliyatsız tedavilere cevap vermeyip şikayetleri ilerleyen yüzde 2 hastada gerekmektedir” diye konuştu. (İHA)

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