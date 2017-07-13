SÃ¶keâ€™de saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÅŸaret dilini Ã¶ÄŸrendi

Son Dakika
Devlet Hastanesi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve Toplum Ruh SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi (TRSM) danÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen iÅŸaret dili kursu sona erdi. Kursiyerlere belgeleri tÃ¶renle verildi.
Ä°ÅŸaret dili kursu 3 ay sÃ¼rdÃ¼. Fulya Sancar OndaÅŸâ€™Ä±n eÄŸitmenliÄŸinde, 17 katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± iÅŸaret dili kursu katÄ±lÄ±m belgelerinin verildiÄŸi tÃ¶rene; Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Selma Ã–zcan, SÃ¶ke Fehime Faik KocagÃ¶z Devlet Hastanesi BaÅŸhekimi Dr. Mustafa Ä°kizek, Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼r Vekili Ã–mer ÅžimÅŸek katÄ±ldÄ±.
TÃ¶rende kursiyerler eÄŸitmenleri eÅŸliÄŸinde hazÄ±rladÄ±klarÄ± Mustafa Ceceli ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± iÅŸaret diliyle sundu. KÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶sterinin ardÄ±ndan kursiyerlere kurs katÄ±lÄ±m belgeleri verildi. (Ä°HA)