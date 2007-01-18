SÄ°GARANIN Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE YOK YOK!

TÃ¼rkiye’de baÅŸlama yaÅŸ ortalamasÄ± 10’un altÄ±na inen ve birÃ§ok hastalÄ±ÄŸÄ±n sebebi olan sigaranÄ±n iÃ§erisinde birÃ§ok zehirli madde bulunuyor.

Ä°Ã§erisinde kanserojen maddeleri barÄ±ndÄ±ran ve zehirlerin en tehlikelileri arsenik, kadmiyum, hidrojen siyanid, toluene, amonyak ve propilen glikol bulunan sigara birÃ§ok hastalÄ±ÄŸa neden olurken, insan hayatÄ±nÄ±n kÄ±salmasÄ±na sebep oluyor. Amasya SabuncuoÄŸlu Åžerefeddin Devlet Hastanesi’nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sigaranÄ±n iÃ§erisinde bulunan maddelerden siyanidin kesinlikle Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ bir madde olduÄŸu belirtilirken, bunun yanÄ± sÄ±ra sigarada radyasyon iÃ§eren radon, fÃ¼ze yakÄ±tÄ± olan metanol, akÃ¼ metali olan kadmiyum, tÃ¼p gazÄ± olan bÃ¼tan, bÃ¶cek Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ DDT, gaz odasÄ± zehri hidrojen, siyanÃ¼r, aseton, gÃ¼ve kovucu naftalin, fare zehri arsenik, tuvalet temizleyicisi olarak kullanÄ±lan amonyak, egzoz gazÄ± olan karbon, nikotin ve 3 bin 885 toksit madde bulunuyor.

AyrÄ±ca, iltihabÄ±n sigara iÃ§indeki yabancÄ± maddelerle birlikte dokularda irritasyon ve hasar oluÅŸturduÄŸu, buna karÅŸÄ± savunma amacÄ±yla kandan Ã§ekilen hÃ¼crelerin iltihap alanÄ±na toplandÄ±ÄŸÄ±, sigara iÃ§indeki kanserojenlerin en yoÄŸun ve uzun etkiledikleri organlar baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m kanserlerin oluÅŸma riskini yÃ¼kselttiÄŸi, damar Ã§eperinde kÄ±rÄ±lma ve tÄ±kanmanÄ±n damarlarÄ±n zamanla daralmasÄ±yla tÃ¼m dokulara gelen kan ve oksijen miktarÄ±nÄ±n azalmasÄ±na neden olduÄŸu ve dokunun beslenememesi sonucunda zamanla hasar ve Ã§Ã¼rÃ¼meye neden olduÄŸu ifade edildi. SigaranÄ±n vÃ¼cutta izlediÄŸi yol ise ÅŸÃ¶yle anlatÄ±ldÄ±:

“AÄŸÄ±z ve burun, nefes borusu, yemek borusu, mide, bronÅŸlar, hava kesecikleri ve burada kÄ±lcal damarlardan kana geÃ§er. SaÄŸ kalbe gelir ve sol kalpten tÃ¼m vÃ¼cuda pompalanÄ±r, damar sistemiyle tÃ¼m vÃ¼cudu dolaÅŸÄ±r.”



(MÃ¼cadele)

