Samsun’da bir hastadan 5 kilo 350 gram kist çıkarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, “Karın çevresindeki genişleme sadece kilodan kaynaklı değildir. Karın bölgesindeki kilo içinde sıvı toplanması ve kitle oluşumuyla alakalı olabilir” dedi.

Karın çevresindeki genişlemeler hakkında önemli bilgiler veren Medicana Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, “Karın çevresindeki genişleme sadece kilo almadan kaynaklı değildir. Karın bölgesindeki kilo karın içinde sıvı toplanması ve kitle oluşumuyla alakalı olabilir. Bu da özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Yumurtalık (over) kistlerinin büyük bir çoğunluğu hiçbir belirti vermez ve başka bir nedenle yapılan jinekolojik muayene esnasında tesadüfen saptanabilir. Yumurtalık kistleri, bazen sadece sağ veya sol yumurtalıkta bazen de her iki tarafta birden olabilen, bazen içi sıvı dolu kesecikler şeklinde bazen de kan veya daha yoğun içerikli olabilen ve çok çeşitli boyutlarda karşımıza çıkan oluşumlardır. Yumurtalık kisti bulunan hastaların bir çoğunda hiçbir şikayet bulunmayabilir. Muayene veya ultrasonografi sırasında tesadüfen de saptanabilmektedir. Hastaların birçoğunda sadece kasık ağrısı şikayeti bulunur. Yumurtalık kistlerine bağlı kasık ağrısı genellikle çok şiddetli değildir. Oturmak, dizleri karna çekmek gibi karın içerisini sıkıştıran hareketlerde ağrı birden hissedilir. Ancak kistte yırtılma (rüptür) veya kendi etrafında dönme (torsiyon) meydana gelirse bu durumda aniden başlayan şiddetli kasık ve karın ağrısı, bulantı, kusma, bayılma gibi şikayetler meydana gelebilir” diye konuştu.

Öte yandan Samsun’da 47 yaşındaki bir hastaya yapılan muayene sonucunda 30×22 cm boyutlarında kist tespit edildi. Medicana Hastanesi’nde ameliyata alınan hastadan 5 kilo 350 gram kist çıkarıldı. (İHA)