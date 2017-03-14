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14 Mart 2017
Sağlık

“Sağlık sektöründe adil nöbet listeleri hazırlanmalı”

Başta sağlık olmak üzere nöbetli çalışan iş yerlerinde adil ve istatistiki nöbet yazımına olanak sağlayan nobet.com.tr sitesinin kurucusu Anestezi Teknisyeni Atilla Ayar, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Ayar, “Adil nöbet çizelgesi her çalışanın hakkıdır” dedi.
İzmir’de çalıştığı hastanede nöbet sistemindeki adaletsizlik yüzünden mağdur olan Anestezi Teknisyeni Atilla Ayar, sağlık çalışanlarının adil bir nöbet sistemine dayalı olarak çalışması için bir bilgisayar programı geliştirdi. Sağlık çalışanlarına, hafta sonu, bayram, yılbaşı günlerinde verilecek nöbetleri adil olarak dağıtan nobet.com.tr ismini taşıyan bir sistem kuran Ayar’ın projesi zamanla ülke geneline yayıldı. Sağlık, eğitim başta olmak üzere kamu ve özel sektör tarafından da kullanılmaya başlayan sistemin kurucusu Ayar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, özellikle ağır çalışma koşulları altında çalışan sağlık çalışanlarının adil nöbet sistemiyle iş ve sosyal yaşamlarının düzene gireceğine inandığını söyledi.
“Nöbet sistemleri adil olmalı”
Hastanelerde tutulan nöbetlerin fazla sayıda olması ya da adaletsiz bir sistemle yazılmasının sağlık çalışanlarının aile yapısını da olumsuz etkilediğini anlatan Ayar, “Bu yüzden nöbet sistemlerinin adil olması ve istatistiki verilere dayandırılması gerekmektedir. Böylece nöbet sistemiyle çalışan tüm personele, eşit nöbet dağılımı yapılması sağlanacaktır” diye konuştu.
“Yıpranma payı hakkı verilmelidir”
Bir kaza veya yaralanma olayına polis, asker ve sağlık çalışanlarının gittiğine dikkat çeken Ayar, “Ancak polis ve askerlerimize yıpranma payı hakkı verilirken, sağlık çalışanları hala bu haktan yararlanamamaktadırlar. Aşırı iş yükü ve 24 saat süren nöbetler nedeniyle yorulan sağlık çalışanlarına bir an önce yıpranma payı hakkı verilmelidir” dedi. (İHA)

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