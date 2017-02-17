Robotla yapılan ameliyatlarda risk az, iyileşme hızlı

Alman Robotik Cerrahi Derneği Başkanı ve Türk Alman Jinekoloji Derneği 2. Başkanı Prof.Dr. Kubilay Ertan, jinekolojide robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlarda hem yara iyileşmesinin hızlı olduğunu, hem de hastaların sosyal hayata çok daha hızlı döndüklerini belirtti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından 21. Temel Laparoskopik ve Histeroskopik Cerrahi Kursu düzenlendi. Prof.Dr. Kubilay Ertan’ın kurs eğitmeni ve konuşmacısı olarak katıldığı toplantıda, robotik cerrahinin jinekolojideki uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Robotik cerrahinin jinekolojide daha çok tercih edildiğini kaydeden Prof.Dr. Kubilay Ertan, “Robotik cerrahi, jinekolojik ameliyatlarda hastanın karnına büyük kesi yapılmadan yaklaşık 1 santimlik küçük kesilerden yerleştirilen kamera ve cerrahi alet çubuklarıyla yapılmasına olanak veriyor. Jinekolojik kanser ameliyatları başta olmak üzere; rahmin alınması (histerektomi) , yumurtalık kistleri (over kisti) ve myom ameliyatları (myomektomi) robotik cerrahi ile gerçekleştirilebiliyor. “Minimal invaziv cerrahi” olarak isimlendirilen ve yeni cerrahi akımı olan bu tür kapalı ameliyat yöntemlerinde hastanın sağlığı için gerekli cerrahiyi çevre dokulara en az zarar vererek ve mümkün olduğunca organları koruyan bir yaklaşımla yapılması amaçlanıyor” dedi.

Laparoskopiden daha iyi sonuç

Halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopi işlemine göre 3 boyutlu bir görüntü sağlaması ile çok daha fazla keskin görüş, müdahale ve işlem imkanı sağladığını dile getiren Ertan, “Robot olarak anılan cihazın başında oturan cerrahın tüm el hareketlerini birebir olarak içerideki robot eline aktaran ve büyütme özelliği sayesinde cerraha daha keskin ve yakından bir görüntü sağlayan bu yöntemde cerrahi daha etkili, kolay ve hastaya daha az sıkıntı verecek şekilde yapılabilmektedir. Robotik cerrahi ile hem yara iyileşmesi hızlı oluyor, hem de fıtık oluşumu engelleniyor. Öte yandan estetik olarak sağladığı avantajlar ve hastaların sosyal hayata çok daha hızlı dönebilmeleri yöntemin tercih edilme sebepleri arasında yer alıyor. Bu yöntem cerrahın açık cerrahi ya da laparoskopiye göre çok daha net ve yakın gördüğü ameliyat bölgesine hakimiyeti ve cerrahinin daha etkin yapılmasını sağlıyor. Daha az komplikasyon ve daha az çevre doku hasarı avantajlarını da beraberinde getiriyor” diye konuştu.

Jinekolojik onkolojide robotik cerrahi kursu

Kurs Koordinatörü Prof. Dr. Coşan Terek de Ege Üniversitesinde düzenlenen Temel Laporoskopik ve Histeroskopik Cerrahi kurslarında bu güne kadar 100’e yakın hekimin eğitim aldığını ve yaklaşık 1 aylık eğitim ile endoskopik cerrahi olgularında becerilerini arttırdıklarını belirtti.

Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın Özsaran ise 2 yıldan bu yana cerrahi robot ile serviks ve endometrium kanserlerinin ameliyatlarını yaptıklarını söyledi. Yılda 250-300 jinekolojik kanser olgusuna bu yöntem ile müdahale ettiklerini anlatan Özsaran, robotik cerrahide en büyük sorunun SGK’nın malzemeleri ödememesi olduğunu kaydetti. Özsaran, hastaların robot kollarını kendilerinin ödemek zorunda olmalarının robotik cerrahiye uygun çok sayıda hastanın bu sebeple ameliyata alınamadığını belirtti. (İHA)