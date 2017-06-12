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13 Haziran 2017
Sağlık

Ramazan’da böbrek sağlığına dikkat

Üroloji Uzmanı Op. Dr. İskender Nesimioğlu, böbrek hastalarının Ramazan’da mutlaka bir hekim kontrolüne girmeleri gerektiğini belirterek, zorlanarak oruç tutmamaları gerektiğini söyledi.
Konya Hospital Üroloji Uzmanı Op. Dr. İskender Nesimioğlu, Ramazan ayında özellikle sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu ifade etti. Ramazan ayının yaz ayına denk geldiği için su tüketiminin daha çok önem arz ettiğini belirten Op. Dr. Nesimioğlu, “Normalde sıvı insanlar için çok önemli bir tüketim maddesidir. Bu yüzden de oruç tutarken mutlaka buna dikkat etmek gerekir. Günlerin uzun olması nedeniyle sıvı tüketimi de artacağı için sıcaklıkların etkisiyle de oruç tutan vatandaşların dikkat etmesi gereken çok önemli şeyler vardır. İftarda ve sahurda sıvı tüketmeleri ve hafif yemek yemelerini önermekteyiz. İftarla sahur arasında sıvı tüketimi mutlaka 2-2,5 litre olması gerekmektedir” dedi.
“Susuzluğa karşı en duyarlı olan organımız böbreklerdir”
Şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları olanların mutlaka bir hekime danışarak oruç tutmaları gerektiğini ifade eden Op. Dr. Nesimioğlu, “Çünkü bundan daha sonra telafisi imkansız, tedavisi mümkün olmayan birçok geri dönülmez hastalıklara sebep olabilmektedir. Susuzluğa karşı en duyarlı olan organımız böbreklerdir. Böbrek hastalarının mutlaka bir hekim kontrolüne girmeleri ve zorlanarak oruç tutmamaları gerekmektedir” diye konuştu. (İHA)

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