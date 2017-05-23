Perde, bu defa Simge Naz için açılıyor

Eskişehir Tiyatro Platformu Derneği Tiyatro Akademi Topluluğu (ESTİYAPDER) oyuncuları, 16 Mayıs 2016 tarihinde dünyaya gelen ve 7 aydır yakalandığı hastalığa teşhis konulamayan Simge Naz bebeğin tedavi masraflarına katkı sağlamak amacıyla iki tiyatro oyunu sahneye koyacak.

Oyuncuların hiçbir ücret talep etmeden sahneleyecekleri oyunlardan elde edilen tüm gelir “Simge Naz” bebeğin ailesine verilecek. Eskişehir Tiyatro Platformu Derneği Tiyatro Akademi Topluluğu (ESTİYAPDER), Eskişehir’deki Gümüşhaneliler Derneği, Vos26 Derneği, Eskişehir Derviş Baba Gönüllüleri’nin katkıları ile sahnelenecek oyunlardan elde edilecek tüm gelir Simge Naz bebeğin ailesine aktarılacak.

“Simge Naz’ın sesine kulak verin”

Tiyatro Akademi Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Enis Zeytinler, sergileyecekleri oyunların gelirlerinin tamamını Simge Naz bebeğin ailesine bağışlanacağını söyledi ve “Eskişehirli bir bebeğimiz var bizim; Simge Naz. Kendisi 1 yaşında. Henüz 6 aylıkken yakalandığı hastalığa halâ teşhis konulabilmiş değil. Ankara’da tedavisine devam ediliyor. Bebeğimizin zor bir hastalığı var ve ne olduğunu doktorlarımız henüz teşhis edemedi. Bu dünya tatlısı bebeğimiz için Asiye Nasıl Kurtulur? ve Bir Delinin Hatıra Defteri oyunlarını sahneleyeceğiz. Ben de dahil olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarım herhangi bir ücret almadan, elde edilecek tüm geliri Simge Naz kızımızın ailesine bağışlayacağız. Bu vesile ile de bebeğimizin sesini vatandaşlarımıza duyurmayı arzuluyoruz” dedi.

30 ve 31 Mayıs’ta

30 Mayıs 2017 Salı günü saat 21:30’da, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde “Asiye Nasıl Kurtulur”, 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 21:30’da yine aynı sahnede “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunları sahnelenecek, davetiyeler Eskişehir Tiyatro Platformu Derneği’nden temin edilebilecek. Sahnelenecek oyunlara ilginin yoğun olduğunu ifade eden Zeytinler “Oyunlarımıza tüm halkımızı davet ediyor, bu güzel faaliyette sanat sevenlerin bizleri yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz” dedi. (İHA)