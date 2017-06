Otostopçu gencin bileğine 8 saatlik operasyon

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, arkadaşları ile Ölüdeniz’e gitmek için otostop yaparak bindiği aracın kaza yapması sonrası sol bileği kopan Yücel Sarman’ın (19), 8 saat süren operasyonun ardından kopan bileği yerine dikildi.

Ölüdeniz’e gitmek için otostop yaparak bindiği aracın kaza yapması sonrası sol bileği kopan Yücel Sarman (19), 112 Acil Servis ambulansıyla Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmişti. Hastanede, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Nazım Karalezli ve ekibi tarafından ameliyata alınan talihsiz gencin bileğinin tekrar yerine dikilmesi için saat 19.00’da operasyona başlayan ekip, 8 saatlik bir operasyonun ardından sabaha karşı saat 03.00 gibi ameliyatı başarılı bir şekilde tamamladı. Talihsiz genç, kopan sol bileğinin yerine tekrar dikilmesinin ardından geçen dört günlük sürede parmaklarını da oynatmaya başladı.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Karalezli, kritik üç günün sona erdiğini, bir haftalık süreci beklediklerini ifade etti. Böyle vakalarda 6 saatlik bir sürenin bulunduğunu belirten Karalezli, “Hastamızla ilgili pazar günü bize 112 tarafından bilgi verildi. Saat 19.00 gibi ameliyatına başladık. Sabaha karşı saat 03.00 gibi ameliyatı bitti. Şu an bir sıkıntımız yok. Ama ilk üç günü atlattık sıkıntısız. Şimdi ilk bir haftamız önemli. Daha sonra üçüncü hafta da yeni damar oluşumları başlayacak bizimkilerin haricinde. Ondan sonra inşallah sıkıntısız iyileşecek. El bilek seviyesindeki birkaç kemik kırıkları vardı onları aldık. Üç ay sonra, orada geçici bir plak koyduk, onu çıkartacağız. Daha sonra el bilek hareketlerini başlayacak. Ama el parmak hareketleri için iki veya üçüncü haftada fizik tedavisine başlarız. Şu an iyi gidiyoruz ama kritik dönemi henüz atlatmış değiliz. Şu an için en koktuğumuz şey ödemin olması ve onun haricinde enfeksiyon. Ama şu an için bunların hiçbirisi yok” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçiren Yücel Sarman ise, “Ben otostoptan sonrasını hatırlamıyorum. Sadece ameliyata girmeden önce hocamızı gördüğümü hatırlıyorum. Daha fazlası yok aklımda. Hocamıza teşekkür ederim. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum” diye konuştu.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Roza Murat Himoğlu da gerçekleştirilen operasyonun Muğla’da ilk defa yapıldığını söyledi. Himoğlu, “Türkiye’de de her yerde çok fazla yapan kişi yok. Öncelikle hocamıza bize bu zenginliği kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Bir hocamız daha var. İki kişilik bir ekip ile birlikte bundan sonra bölgemizi tercih edip gelen tatilcilerde de, çünkü en çok teknelerde rastlanan kazalar, iş kollarında mermercilerde rastlanan kazalar. Bu tip hastalarımız inşallah bundan sonra başka yerlere gitmeden burada bu hastalarımıza hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hocamız nezdinde bütün ekibine teşekkür ederim” dedi. (İHA)