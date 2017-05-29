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29 Mayıs 2017
Sağlık

Oruç tutarken midenize dikkat edin

Aydın Özel Medinova Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ziya Öztürk, iftar ve sahur vakitlerinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarıda bulundu.
Dr. Ziya Öztürk, Ramazan ayıyla ilgili yaptığı bilgilendirmede; “Oruç tutmanın vücut için birçok yararı vardır. Ancak bilinçsiz tutulan oruç kalp rahatsızlıklarından mide problemlerine kadar birçok sağlık sorununa neden olabilir. Özellikle Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesi nedeni ile sahur ve iftar arasındaki sürenin uzunluğu ve artan hava sıcaklıkları oruç tutan kişileri sağlık açısından zorlayabilir. Uzun saatler boş kalan mideye iftar ve sahur vakitlerinde yüklenmenin ciddi mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabileceğini belirten Uzun açlık süresince midede bazı salgılarda azalma yaşanır. Bu durumda mide ve bağırsakların dış etkenlere karşı daha duyarlı hale gelmesi ile birlikte, hafif bir gastrit, iyileşme yolunda olan bir ülser ya da benzer hastalıkların da daha belirgin hale gelmesine neden olur. Bu sebeple mide şikâyetleri ya da geçirilmiş ülser, mide kanaması gibi geçmişi olanların, oruç tutmaya başlamadan önce mutlaka hekim önerisini dikkate almaları gerekir.
İftarda öncelikle su, hurma, hafif kahvaltılıklar ve çorba ile giriş yapılmalı, birden hızla aşırı tıka basa yenilmemelidir. Mümkün olduğunca bol sulu, kızartılmamış, aşırı yağlı olmayan gıdalar tercih edilmelidir. Aşırı yağlı etlerden ve sakatatlardan uzak durulmalıdır. Acile başvuran oruçluların büyük çoğunluğu iftar ve sahur esnasında gereğinden fazla ağır gıdalar tükettikleri için rahatsızlanırlar” dedi.
Reflü hastaları daha fazla dikkat etmeli
Sağlıklı bir Ramazan ayı için tavsiyelerde bulunan Öztürk, şu uyarıda bulundu: “Sıklıkla karşılaşılan reflü hastalığı ise oruç tutmayı zorlaştırabilir. Reflü hastalarının az az ve sık sık yemek yemeleri ve yedikten sonra da hemen yatmamaları gerekir. Ramazan döneminde uzun süre aç kalan kişi, iftar esnasında yemeğini daha hızlı bir şekilde yer ve karnını fazlası ile doldurur. Bu durum reflü ataklarını tetikler. Bu nedenle reflü hastalarının oruç tutarken daha dikkatli olmaları gerekir. Sağlıklı bir ramazan ayı için iftarda yemeğe çorba gibi hafif yiyeceklerle başlayın ve hızlı yenmeyin. Hızlı ve aşırı yemekten kaçının. Aşırı yağlı ve aşırı tatlı gıdalardan uzak durun. Sahur öğününü ihmal etmeyin. İftar ile sahur arasında en az 2-3 litre sıvı tüketmeye dikkat edin. Tuz alımını kısıtlayın. Sıcak altında dolaşmayın. Çok fazla efor harcayacağınız etkinliklerden uzak durun. Özellikle iftar ve sonrasında kahve ve asitli içeceklerden uzak durun. Çok sıcak ve soğuk yiyecek ve içecekler tüketmeyin” (İHA)

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