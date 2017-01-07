Ã–nemsenmeyen yara 64 yÄ±l sonra tÃ¼mÃ¶re dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼

Denizli’de 4 yaÅŸÄ±ndayken geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ± sonrasÄ± dizinde oluÅŸan yarayÄ± Ã¶nemsemeyen 68 yaÅŸÄ±ndaki Ã§iftÃ§inin bacaÄŸÄ±ndaki tÃ¼mor, 3 saatlik operasyonla alÄ±ndÄ±.

Serinhisarâ€™lÄ± Kemal SarÄ±tunÃ§, 4 yaÅŸÄ±ndayken geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucu sol dizinin aÅŸaÄŸÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nda oluÅŸan yara ve deformiteler nedeniyle uzun yÄ±llar boyunca Ã§eÅŸitli problemler yaÅŸadÄ±. Ancak geÃ§tiÄŸimiz sene diz bÃ¶lgesinden aÅŸaÄŸÄ±ya kadar tÃ¼m bÃ¶lgeyi kapsayan bÃ¼yÃ¼k bir yara ve bu yarada aÄŸrÄ±larÄ±n oluÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kemal SarÄ±tunÃ§ iÃ§in adeta kabus dolu gÃ¼nler baÅŸladÄ±.

Kemal SarÄ±tunÃ§â€™un sol dizindeki yarasÄ±na Denizli’deki Ã¶zel bir hastanede deri kanseri tanÄ±sÄ± konuldu. BaÅŸvurduÄŸu birÃ§ok saÄŸlÄ±k kuruluÅŸundan bacaÄŸÄ±nÄ±n kesilmesi gerektiÄŸini duyan Kemal SarÄ±tunÃ§, ilk kez bu kadar Ã§aresiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YapÄ±lan tetkikler sonucunda Kemal SarÄ±tunÃ§, Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi UzmanÄ± Op. Dr. Onur Saka tarafÄ±ndan 3 saatlik operasyon ile kabus dolu gÃ¼nlerinden kurtuldu.

“TÃ¼mÃ¶rlere nasÄ±lsa geÃ§er gÃ¶zÃ¼yle bakmayÄ±n”

Ameliyat hakkÄ±nda bilgiler veren Op. Dr. Saka, “Doktorluk hayatÄ±mda daha kÃ¶tÃ¼ tÃ¼mÃ¶rler gÃ¶rdÃ¼m ancak bu kadar bÃ¼yÃ¼k deri kanseri ben de hiÃ§ gÃ¶rmemiÅŸtim. TÃ¼mÃ¶r sol bacak Ã¶n ve her iki yanÄ±nda 30 santim Ã§aplÄ± bir alanÄ± kapsamaktaydÄ±. Ä°ki noktada kaslara kadar ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak tÃ¼mÃ¶r kemiklere veya ana damarlara ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bacaÄŸÄ± kesmeye gerek duymadÄ±k. TÃ¼mÃ¶rÃ¼n tamamÄ±nÄ± saÄŸlam sÄ±nÄ±rlarla Ã§Ä±kartÄ±p, diÄŸer uyluÄŸundan Ã§epeÃ§evre alÄ±nan deri yamalarÄ± ile onarÄ±m yaptÄ±k. HastalarÄ±mÄ±z bu tarz iyileÅŸmeyen yaralarÄ± konusunda, nasÄ±lsa kendi geÃ§er gÃ¶zÃ¼yle bakmamalÄ± mutlaka uzman bir doktora danÄ±ÅŸmalÄ±, yoksa tÃ¼mÃ¶rler Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼me gÃ¶sterebiliyor ve hayatÄ± tehdit edebiliyor” dedi.

“Allahâ€™a Ã§ok dua ettim karÅŸÄ±ma doktorum Onur beyâ€™i Ã§Ä±kardÄ±”

SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtuÄŸu iÃ§in son derece mutlu olduÄŸunu belirten Kemal SarÄ±tunÃ§ “Kendimi bildim bileli sol dizimden aÅŸaÄŸÄ±sÄ± hep yara bere iÃ§indeydi. 4 yaÅŸÄ±nda trafik kazasÄ± geÃ§irmiÅŸim ve o gÃ¼nden bu yana yaralarÄ±m iyileÅŸse de kÃ¶tÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ hiÃ§ geÃ§medi. BacaÄŸÄ±mÄ±n kÃ¶tÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne razÄ± olmuÅŸken bir de Ã§ekilmez aÄŸrÄ±lar baÅŸlayÄ±nca ne yapacaÄŸÄ±mÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Allahâ€™a Ã§ok dua ettim ki karÅŸÄ±ma Doktorum Onur Beyâ€™i Ã§Ä±kardÄ±. Denizliâ€™de kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§almadÄ±ÄŸÄ±m doktor kalmadÄ±. BazÄ±sÄ± â€˜bacaÄŸÄ±nÄ±n kesilmesi gerekiyorâ€™ bile dedi. Onur oÄŸlum saÄŸ olsun hem beni Ã§ok iyi karÅŸÄ±ladÄ± hem de yapacaÄŸÄ± her iÅŸlem hakkÄ±nda bilgiler verdi. Kendisinden de Tekden Hastanesiâ€™nden de Allah razÄ± olsun” ifadelerini kaydetti. (Ä°HA)