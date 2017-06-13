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13 Haziran 2017
Sağlık

MADDE BAĞIMLILIĞINA ACİL YAKLAŞIM EĞİTİMİ

Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından Acil Servislerinde görev yapan personellere yönelik olarak “Acil Servise Başvuran Madde Bağımlısı Vakalarına Yaklaşım” konusunda farkındalık eğitimi düzenlendi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitime; Aydın İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. Niyazi Kocakaplan, İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. Nevzat Önen’in yanı sıra birliğe bağlı hastanelerin acil servislerinde görev yapan hekim, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, hemşire ve ebeler katıldı.
213 PERSONELE EĞİTİM VERİLDİ
Atatürk Devlet Hastanesi’nde görevli İlk ve Acil Yardım Uzmanı Dr. Leman Özlem Özaslantaş ve Aydın Devlet Hastanesi’nde görevli İlk ve Acil Yardım Uzmanı Dr. Bahar Işık tarafından 4 gün boyunca toplam 213 personele verilen eğitimlerde; Bağımlılık Kavramına Genel Yaklaşım, Madde Kullanım Bozuklukları ve Genel Tedavi Esasları, Adli Tıp Açısından Toksikoloji Raporlarının Yorumlanması, Adli Tıp Uygulamalarında Medikolegal Sorunlar, Bağımlılıkla Mücadele Eğitim programı Öfkeli Saldırgan hastaya yaklaşım, Uyaran Madde Kullanımı ve Acilde Tıbbi Yaklaşım, Ölümle Sonuçlanan Madde Alımlarında Acil Yaklaşım ve Olgu Örnekleri, Alkol Alımları ve Yoksunluk Sendromları ,Madde Analizleri ,Opioid Toksikasyonu, Madde Bağlantılı Ölümler, Acil Serviste Kırmızı ve Yeşil Reçeteli İlaçların Kullanımı ve Suistimali, Madde Kullanım Bozukluğu ve Eşlik Eden Durumlarda Olguların Yönlendirilmesi konularında bilgi verildi.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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