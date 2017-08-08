Kabuklu kuruyemiş kilo düşürüyor

Avrupa’da Uluslararası Kuruyemiş ve Kuru Meyve Konseyi (INC) tarafından ortaklaşa finanse edilen yeni bir araştırma, sert kabuklu kuruyemiş tüketiminin kilo düşürdüğünü ortaya koydu.

Avrupa Beslenme Dergisinde (European Journal of Nutrition) yayınlanan araştırma raporuna göre, Kanser ve Beslenme Hakkında İleriye Dönük Avrupa İncelenmesi (EPIC) çalışması kapsamında 5 yıl süren takip sonrasında sert kabuklu kuruyemiş alımıyla vücut ağırlığındaki değişim arasındaki ilişki arandı. Araştırmacılar ayrıca yüksek oranda sert kabuklu kuruyemiş tüketimi sonrasında, aşırı kilo veya obezite ile ilişkili riskler olup olmadığını gözledi.

10 Avrupa ülkesinden 373 bin 293 katılımcının katıldığı araştırma sonucuna göre, haftada bir porsiyondan fazla sert kabuklu kuruyemiş tüketen katılımcıların tüketmeyen katılımcılara kıyasla daha az kilo aldığı ortaya çıktı. Aynı araştırmaya göre, sert kabuklu kuruyemiş tüketimi sıklığının, aşırı kilolu olma veya obez olma riskini de yüzde 5 düşürdüğünü ortaya çıkardı.

Bilim insanları sert kabuklu kuruyemişlerin artık beslenme düzenine ilave etmeleri gerektiğini belirttiler. Loma Linda Üniversitesi Beslenme Profesörü ve bu araştırmanın Kıdemli Araştırmacısı Dr. Joan Sabate, “Bu şimdiye kadarki yapılan en geniş kapsamlı çalışmadır. Sert kabuklu yemişler kilo aldırmayan sağlıklı gıdadır” dedi. (İHA)