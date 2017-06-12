İftardan hemen sonra spor yapmayın

Antrenör Murat Atılgan, iftardan en az iki saat sonra spor yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Batman’da spor salonu da işleten antrenör Murat Atılgan, Ramazan’da spor yapanlara uyarılarda bulundu. Ramazan ayında kilo vermek isteyenlerin iftarlarını sıcak çorba ile açmalarının faydalı olacağını belirten Atılgan, “Direk ağır yemek yenilirse ve kuru gıdalarla beslenmeye çalışılırsa mide ve bağırsaklar zorlanır. Yağ yakmak isteyenler çok ağır yemek yemeden hafif karbonhidrat ve protein ile yağlı ve tuzlu olmayan yiyeceklerle beslenebilirler” dedi.

Sporun ise en az iki saat sonra yapılması gerektiğine dikkat çeken Atılgan, “Yemek çok ağır değilse iki saat, ağır ise üç ve dört saati geçmemek şartıyla gelip sporlarını yapabilirler. Sıvı kaybetmemek için çok ağır spor yapılmaması lazım. Onun için özelikle vücut ve fitness yapmak isteyenler özelikle Ramazan ayında tempolarını düşürerek biraz daha formda kalmaya yönelik çalışabilirler. Yağ yakmak isteyenler de kardiyo çalışmasına ağırlık vererek, vücutlarındaki yağ oranını daha hızlı bir şekilde düşürebilirler. Ramazan ayında vücut karbonhidrat almadığı için yağ yakımı daha elverişli olur. Akşam saatlerinde bunu sporla birleştirseler yağ yakımı daha fazla olacaktır. Onun dışında bol bol sıvı tüketmeleri lazım” diye konuştu.

Spor salonuna gitme imkanı olmayanların ise iftardan 2 saat sonra hafif tempoyla 45 dakika yürüyüş yapabileceğine dikkat çeken Atılgan, “İftar sonrası park ve bahçelerde, temiz havada hafif tempoyla yürüyüş yapılmalı. Parklarda spor aletleri bulunuyorsa onları kullanmalı” ifadelerinde bulundu. (İHA)