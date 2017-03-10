Haftada 3 gün yarım saat yürü, depresyondan kurtul

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Haluk Aksu, haftada 3 gün yarım saat yürümenin depresyonu atlatmaya yardımcı olduğunu söyledi. Aksu, “Depresyondan kurtulmak için hayata bakış açınızı değiştirin, yeni dostlar edinerek dertlerinizi paylaşın. Hayattan beklentinizi yükseltmeyin” dedi.

Depresyonun kelime anlamının ‘üzgün duygu hali’ olduğunu ifade eden Medicalpark İzmir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Haluk Aksu, bir uzmandan yardım alınmadığı ve depresyon hastalığının tedavi edilmediği takdirde iş ve özel yaşamda sorunlar oluşturabileceğini söyledi. Depresyona giren bir kişinin hoşlandığı şeylere karşı ilgi kaybı yaşadığını ifaden eden Aksu, “Depresyon hastaları çoğu zaman hiçbir şeyden zevk almaz, hayatla ilgili bağlarını koparır. Bu süreçte kilo kaybı yaşayabilir ya da iştahı açılıp aşırı kilo alabilir. Depresyon hastalarının genel sorunu uyku düzeninin bozukluğudur. Kişi aklında sürekli olumsuz düşünceler barındırır, kendisini huzursuz hisseder. İç dünyasına dönerek yalnız kalmak ister. Sıkıntısından dolayı çok sık kavga edebilir ya da ağlayabilir” dedi.

Depresyonun toplumda çok sık görülen bir hastalık olduğunu kaydeden Uzman Dr. Haluk Aksu, “Yapılan araştırmalar, hastalığın her 10 erkekten ya da her 5 kadından birinin, hayatlarının belirli evrelerinde bu hastalığı geçirdiğini ortaya koymuştur. Depresyon kadınlarda daha sık görülüyor. Bu farklılığın nedeni ise kadınların hormonal düzeni ile ilgili olduğu açıklanmaktadır. Bu kişiler düzenli olarak tedavi görmekte ve yaşamlarını sürdürmektedirler” diyerek, şunları kaydetti:

“Hastalığın iki çeşit tedavisi yapılmaktadır. Birincisi konuşma yoluyla kişinin olumsuz düşüncelerden kurtulmasını ve hayata pozitif bir bakış açısıyla bakmasını sağlamak amacıyla yapılan psikoterapilerdir. İkinci yöntem ise ilaçla tedavi yöntemidir. İlaç yöntemiyle tedavi olan hastalar, depresyonu daha hızlı ve rahat bir şekilde atlatabilirler.”

“Çok alıngan bir yapıya sahiptirler”

Uzman Dr. Haluk Aksu, depresyondan korunmak için önerilerini şu şekilde sıraladı:

“Haftada üç gün yarım saat yürüyüş yapmak, gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak ve yeni ilgi alanları ve hobiler edinmek depresyondan kurtulmak için önemli adımlardır. Ayrıca kişinin yaşadığı duyguları karşıdakine aktarması ve içine atmamasının, kişinin kendisinden ve yaşamdan çok büyük bir beklentisinin olmamasının ve alternatif düşüncelere sahip olması, hastalığı yenmede büyük fayda sağlayacaktır. Kişi bedensel hiçbir yorgunluğu olmamasına rağmen kendisini yorgun hissedebilir, iş gitmekte zorlanabilir ya da sürekli uyuyabilir. Kendisi değersiz hissedebilir, suçluluk duygusu duyabilir, daha önceki başarılarını bir kalemde silip atabilir. Çok alıngan bir yapıya sahiptirler. Düşüncelerindeki yavaşlık ve dikkat eksikliği iş hayatındaki başarıda düşmeye yol açabilir.” (İHA)