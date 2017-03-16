“GÃ¼ndÃ¼z uykululuk hali normal bir durum deÄŸildir ve baÅŸka birÃ§ok hastalÄ±ÄŸa da baÄŸlÄ± olabilir”

“GÃ¼ndÃ¼z uykululuk hali olan narkolepsi hastasÄ± bunun farkÄ±nda deÄŸilse toplumda ciddi kazalara yol aÃ§abiliyor”

17 Mart DÃ¼nya Uyku GÃ¼nÃ¼ nedeniyle dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±da, Prof. Dr. Derya Karadeniz, “GÃ¼ndÃ¼z uykululuk hali normal bir durum deÄŸildir ve sadece uyku bozukluklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmez, baÅŸka birÃ§ok hastalÄ±ÄŸa da baÄŸlÄ± olabilir” dedi.17 Mart DÃ¼nya Uyku GÃ¼nÃ¼ nedeniyle CerrahpaÅŸa TÄ±p FakÃ¼ltesi NÃ¶roloji Anabilim DalÄ± Uyku Merkezi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Derya Karadeniz, AcÄ±badem Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi NÃ¶roloji Anabilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Murat Aksu ve TEVA Medikal DirektÃ¶rÃ¼ Dr. PÄ±nar KÃ¶ktÃ¼rk, sosyal yaÅŸamdan, iÅŸ yaÅŸamÄ±na gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± olumsuz yÃ¶nde etkileyen ve dikkat edilmesi gereken gÃ¼ndÃ¼z aÅŸÄ±rÄ± uykululuk problemini ve beraberinde getirdiÄŸi hem kiÅŸisel hem de toplumsal riskleri konularÄ±nÄ± Ä°stanbul’da bir otelde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme getirdiler.Uyku hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtileri hakkÄ±nda bilgi veren Prof. Dr. Karadeniz, “Uyku hastalÄ±klarÄ±nÄ±n belirtileri sadece geceye Ã¶zgÃ¼ deÄŸil, aynÄ± zamanda gÃ¼ndÃ¼ze de Ã¶zgÃ¼dÃ¼r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ uyanÄ±k kalabilmemiz, normal yaÅŸayabilmemiz, kaliteli yaÅŸayabilmemiz iÃ§in uykumuzun kaliteli ve normal olmasÄ± lazÄ±m. GÃ¼ndÃ¼z uykululuk hali, uyanÄ±k kalÄ±nmasÄ± gereken gÃ¼n iÃ§i zaman diliminde uyanÄ±klÄ±ÄŸÄ±n korunamamasÄ±, istem dÄ±ÅŸÄ± olarak uyuma eÄŸilimi ya da uyku ataklarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±dÄ±r. GÃ¼ndÃ¼z uykululuÄŸun aÄŸÄ±rlÄ±k derecesi deÄŸiÅŸkendir ve hatta bazÄ± kiÅŸilerde uzun uyuklamalar halinde seyredebilir. Nedeni bilinmeyen veya genetik kÃ¶kenli bazÄ± hastalÄ±klar da gÃ¼ndÃ¼z aÅŸÄ±rÄ± uykululuÄŸa sebep olabilir. Normal bir uyku, hava karardÄ±ktan belli bir saat sonra baÅŸlar ve gÃ¼n aydÄ±nlandÄ±ktan belli bir saat sonra sona erer.Uyku yoksunluÄŸu daha Ã§ok endÃ¼strisi geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde olduÄŸunun vurgusunu yapan Prof. Dr. Murat Aksu, “Bize Ã¶ÄŸretilen, biz yapmamÄ±z istenilen; ‘siz uyumayÄ±n, Ã§alÄ±ÅŸÄ±n’. UyumanÄ±z gereken sÃ¼rede uyku dÄ±ÅŸÄ±ndaki baÅŸka aktiviteleri yapÄ±n. EÄŸlenin, televizyon seyredin, parti yapÄ±n ve gezin. Bunlar hep uykudan Ã§alarak bize yapmamÄ±z gereken aktiviteler olarak sunulan durumlar. Toplumun geliÅŸmesi iÃ§in daha iyi daha uygun sunulduÄŸu iÃ§in kendimiz daha az uyumaya zorluyoruz. GÃ¼ndÃ¼z uykululuk hali olan narkolepsi hastasÄ± bunun farkÄ±nda deÄŸilse toplumda ciddi kazalara yol aÃ§abiliyor. Gece uykuyu bÃ¶len ve gÃ¼ndÃ¼z uykuluk durumlarÄ±nda muhakkak uyku hekimine baÅŸ vurmak gerekiyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Ä°HA)