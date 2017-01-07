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07 Ocak 2017
SaÄŸlÄ±k

GÃ¶z hastalÄ±klarÄ±nda kadÄ±n erkek ayrÄ±mÄ±

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GÃ¶z bozukluklarÄ±nda kadÄ±n erkek ayrÄ±mÄ±nÄ±n genelde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Op.Dr. Åžeyda Atabay, travmalara baÄŸlÄ± oluÅŸan gÃ¶z hastalÄ±klarÄ±nÄ±n erkeklerde daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
GÃ¶z HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Op.Dr. Åžeyda Atabay, travmalara baÄŸlÄ± oluÅŸan gÃ¶z hastalÄ±klarÄ±nÄ±n erkeklerde daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
GÃ¶z bozukluklarÄ±nda kadÄ±n erkek ayrÄ±mÄ±nÄ±n genelde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Op.Dr. Åžeyda Atabay, “GÃ¶zlÃ¼k takmayÄ± gerektiren sorunlarda hipermetropi, miyopi, astigmatizmayÄ± aynÄ± sÄ±klÄ±klarda gÃ¶rebilmekteyiz. GÃ¶z bozukluklarÄ±nda genetik ve Ã§evresel etkenler Ã¶nemlidir. Bu durum kadÄ±n ve erkekleri aynÄ± sÄ±klÄ±kta etkilemektedir. GÃ¶z kapak bozukluklarÄ± yine kadÄ±n ve erkeklerde aynÄ± sÄ±klÄ±klarda gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken tedavide kadÄ±nlarÄ±n daha etkin olduklarÄ±nÄ± ve gÃ¶z kapak bozukluklarÄ±ndan daha fazla yakÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. Katarakt bozukluklarÄ± yine Ã¶zellikle Ã§evresel koÅŸullardan etkilenir. Ve cinsiyet ayrÄ±mÄ± gÃ¶stermez. Keratokonus hastalÄ±ÄŸÄ± yani gÃ¶zÃ¼n en Ã¶ndeki kornea tabakasÄ±nÄ±n incelerek bombeleÅŸme gÃ¶steren hastalÄ±ÄŸÄ± genelde kadÄ±nlarda daha sÄ±k olarak izlenmektedir. GÃ¶z kuruluÄŸu olarak bilinen gÃ¶zde batma yanma aÄŸrÄ± ile kendini gÃ¶steren hastalÄ±k Ã¶zellikle menapoz sonrasÄ± kadÄ±nlarda sÄ±k gÃ¶rÃ¼lmektedir. Irsi bir hastalÄ±k olan gece kÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ ya da tavuk karasÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan retinitis pigmentoza sadece erkeklerde gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, kadÄ±nlar sadece hastalÄ±kta geni taÅŸÄ±rlar. Yine erkelerde sÄ±kÃ§a rastlanÄ±lan bir hastalÄ±k olan santral serÃ¶z retinopati olarak isimlendirilen hastalÄ±k ani gÃ¶rme bozukluklarÄ±na sebep olmaktadÄ±r. Orta yaÅŸ stresli erkelerde sÄ±k olarak gÃ¶rÃ¼lmektedir. Tiroid hastalÄ±klarÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼ etkilemesi kadÄ±nlarda daha sÄ±k olabilmektedir. Travmalara baÄŸlÄ± oluÅŸan gÃ¶z hastalÄ±klarÄ± bunlar gÃ¶z iÃ§i kanamalarÄ±, dekolman, gÃ¶z yÄ±rtÄ±lmalarÄ± erkeklerde daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼lmektedir” diye konuÅŸtu. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  AydÄ±n ArÄ±cÄ±lar BirliÄŸiâ€™nden TÃ¼keticilere UyarÄ±

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