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19 Ocak 2017
Sağlık

Görünmeyen katil karbonmonosit

Tekirdağ Özel Star Medica Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihangül Can Sevil, karbonmonoksit zehirlenmelerinde, 2 yaş altındaki çocukların ve bağışıklık sistemi düşük kişilerin daha fazla risk altında olduğunu belirtti.
Tekirdağ Özel Star Medica Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihangül Can Sevil, karbonmonoksit zehirlenmesi ile herkesin karşılaşabileceğini belirterek, “Karbonmonoksit gazını aslında biz her ortamda soluyabiliyoruz, farkına varmadan. En çok arabaların egzozlarından ama onun dışında özellikle boya sanayisinde çalışanlar bu gaza çok maruz kalabiliyorlar. Beraberinde, trafik polisleri, itfaiyeciler, onun dışında sürekli trafiğin içinde olan kişiler ve oto tamircileri sıklıkla bu gaza maruz kalıyorlar” dedi.
“Renksiz kokusuz olduğu için fark edilmiyor”
Karbonmonoksitin, doğalgaz, petrol ürünleri, odun ya da kömürün yanması sonucu açığa çıkan bir gaz olduğunu anlatan Uzm. Dr. Neslihangül Can Sevil, “Karbonmonoksit, renksiz kokusuz olduğu için gözle görülemediğinden dolayı maruz kalma ihtimalimiz daha çok artıyor. Maruz kalma sonucunda ciddi sıkıntılar görülebiliyor, aslında başlangıçta belirsiz şikayetlerle kendisini gösteriyor ve bu belirtiler çoğu zamanda nezle, grip gibi hastalıklarla karıştırılabiliyor. Çünkü, baş ağrısı, halsizlik, burun akıntıları yapabiliyor, kas ağrılarına neden olabiliyor bu yüzden nezle ile kolay karıştırılabilecek durumlar. Nezleden farkı ateş yüksekliği görülmüyor karbonmonoksit zehirlenmesinde” ifadelerini kullandı.
“Ölüme kadar götürebiliyor”
Karbonmonoksite maruz kalan kişi gruplarından bazılarının daha fazla etkilenebileceğini aktaran Uzm. Dr. Neslihangül Can Sevil, “Elbette bazı gruplar daha büyük risk altında, 2 yaşın altındaki çocuklar, yaşlı insanlar, diyabet gibi kronik rahatsızlığı olan bağışıklık sistemi düşkün kişiler. Ya da kansızlık olan, solunum rahatsızlığı ya da kalp damar rahatsızlığı bulunan kişiler riskli gruplardır. Sürekli maruz kalma halinde solunum depresyonu ve ölüme kadar götürebiliyor” ifadelerini kullandı.
Maruz kalındığında yapılması gerekenler
Uzm. Dr. Neslihangül Can Sevil, sessiz katil diye adlandırılan karbomonoksit gazına maruz kalındığında yapılması gerekenleri ise şöyle anlattı:
“Maruz kalındığı zaman ortamı hemen havalandırmak çok önemli, maruz kalan kişiyi bilinci açıksa hemen o ortamdan uzaklaştırmak gerekir, uzaklaştıramıyorsak şayet hava yolu açıklığını sağlamak lazım, yada kendimiz müdahale edemiyorsak böyle bir bilince sahip değilsek 112’yi arayarak yardım almak gerekir.” (İHA)

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