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27 Ocak 2017
Ekonomi, Sağlık

GIDA ETİKETLERİ ANLAŞILIR OLACAK

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre,  gıdaların etiketlenmesinde;  gıdanın doğası, özellikleri, bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, menşe ülkesi, imalat veya üretim metodları nitelikleri açısından yanıltıcı biçimde olamayacak.
Bilgilendirmenin özellikle tüketici için anlaşılır olması sağlanacak. Gıdalarda ayrıca, gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğuna yönelik bilgilendirme de yapılamayacak.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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