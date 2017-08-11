GIDA DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Gıda Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce Temmuz ayı içerisinde de, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edildi.

Aydın’da toplam, 1.742 adet gıda üretim yeri, 12.958 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri olduğu, Temmuz ayında gıda üretim yerlerine 198 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1.225 adet olmak üzere toplam; 1.423 adet denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce Temmuz ayı içerisinde 110 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek; 714.779,85 kg kuru incir, 12 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 88.210,30 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 122 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 802.990,15 kg gıda maddesi ihracatı ve 1 adet sağlık sertifikası düzenlenerek Rusya Federasyonu’na 19.300 kg meyve sebze İhracatı gerçekleştirildiği açıklandı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; “ALO Gıda 174 hattına, Temmuz ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 51 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 25 adet, gıda üretim yeri ile ilgili 3 adet olmak üzere toplam 79 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 70 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Alo 174 Şikayetine istinaden 3 adet gıda satış yerine 9.627 TL ve 3 adet Gıda Toplu Tüketim yerine 6.415 TL’lik yasal işlem olmak üzere toplam; 6 adet işletmeye 16.042 TL’lik yasal işlem uygulanmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir.” denildi.

Yapılan açıklamada, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerinin, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekipleri tarafından 24 saat kesintisiz olarak devam ettiği belirtildi.

(FİLİZ DİNDAR)