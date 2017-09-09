Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
09 Eylül 2017
Sağlık

Gebelikte su kaybının önemi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Seher Sarı, gebelerin bebek sağlığı için su tüketimine özen göstermeleri gerektiğini söyledi.
Suyun gebelik sırasında bebeğin besin kaynağı olan plasenta gelişimine önemli ölçü de destek olduğunu belirten Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Seher Sarı, “İlerleyen dönemler de amniotik kese (bebeğin su kesesi) için çok önemli bir destek oluyor. Bu yüzden gebelik sırasında dehidratasyondan kaçınmaya dikkat edilmesi gerekir. En yaygın bulgu vücut sıcaklığındaki artış. İhtiyacımız olan yeterli su tüketimi vücut sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olur. Gebelik sırasında yeterli sıvı alımı olmazsa vücut ısısı artmaya eğilimlidir. Yeterli sıvı tüketiminin en iyi göstergesi berrak idrar rengidir. Eğer idrar rengi koyu sarı ise bu durumda daha fazla su tüketilmesi gerekir. Gebelik sırasında dehidratasyon noral tup defektleri, amnion sıvısında azalma, yetersiz emzirme hatta erken doğum gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu riskler bebekte yetersiz sıvı tüketimine bağlı doğumsal sakatlıklara da yol açabilir” diye konuştu.
“Gebelikte dehidratasyonu nasıl önleyebiliriz?”
Gebelikte sıvı tüketiminin önemine değinen Sarı, “Anahtar nokta, günde en azından 8-12 bardak su tüketimi olmakla birlikte sizin ve bebeğinizin yeterli sıvı almanızı sağlayacak diğer basamaklar da vardır. Kafein içeren gıdalardan uzak durmak iyi bir seçenek olabilir; çünkü kafein idrar çıkış miktarını artırıp dehidratasyonu ağırlaştırabilir. Dehidratasyondan kaçınmanın başka bir yolu da vücut sıcaklığını, terlemeyi artıran aşırı yorucu egzersizlerden uzak durmak veya sıcak havada dışarıda fazla vakit geçirmemek, güneş ışınlarının dik geldiği öğlen vakitlerin de sıcak maruziyetini azaltmak olabildiğini hafif egzersizler yapılabilirse de yeterli su tüketimine dikkat edilmesi gerekir” dedi.  (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Sağlıklı uzun yaşamın çatısı; Ege

Share

BENZER HABERLER

Aşırı korumacı anne okul fobisi yapıyor

Aşırı korumacı anne okul fobisi yapıyor

700 gramlık parmak bebek hayata tutundu

700 gramlık parmak bebek hayata tutundu

1 Metrelik Demir Saplanan İşçinin Mucizesi

1 Metrelik Demir Saplanan İşçinin Mucizesi

Sağlıklı uzun yaşamın çatısı; Ege

Sağlıklı uzun yaşamın çatısı; Ege

Didim Belediyesinin serası DRV Projesinde

Didim Belediyesinin serası DRV Projesinde

Karagözlü; “112 ambulansları acil durumlar içindir”

Karagözlü; “112 ambulansları acil durumlar içindir”

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Yarın 09/10 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 36°C. DKD rüzgâr B değişiyor, 15 - 25 km/saat.
Açık
Yarın 09/10 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 20°C. Rüzgâr G, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,4139

  • Euro

    4,1155

  • BIST

    108.452

  • Altın

    147,8361

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE