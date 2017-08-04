FÄ±rÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik hijyen eÄŸitimleri devam ediyor

AydÄ±n GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve AydÄ±n TatlÄ±cÄ±, Åžekerci ve FÄ±rÄ±ncÄ±lar OdasÄ± ile ortaklaÅŸa dÃ¼zenlenen hijyen eÄŸitimlerine devam ediliyor.

Ä°lk grup eÄŸitimler AydÄ±n Efeler ilÃ§esinde dÃ¼zenlenirken, 2.grup eÄŸitim ise 203 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Didim Ticaret OdasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi. Toplamda 473 fÄ±rÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na hijyen eÄŸitimi verildi.

TÃ¼rk GÄ±da Kodeksi, Ekmek ve Ekmek Ã‡eÅŸitleri TebliÄŸi gereÄŸi ilki 2012 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen ve 5 yÄ±l sÃ¼reyle geÃ§erliliÄŸi olan hijyen eÄŸitimleri, sÃ¼resi dolanlar veya hiÃ§ eÄŸitim almamÄ±ÅŸ olanlar iÃ§in tekrar dÃ¼zenlenmeye devam ediyor.

EÄŸitimler GÄ±da tarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃ¼rkiye FÄ±rÄ±ncÄ±lar Federasyonu arasÄ±nda yapÄ±lan protokol gereÄŸi, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile AydÄ±n TatlÄ±cÄ±, Åžekerci ve FÄ±rÄ±ncÄ±lar OdasÄ± ile ortaklaÅŸa dÃ¼zenleniyor. (Ä°HA)