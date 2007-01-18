FAST-FODDâ€™UN KÄ°LO ALDIRDIÄžI TESCÄ°LLENDÄ°!

Fast-food tÃ¼rÃ¼ yiyeceklerin ÅŸiÅŸmanlattÄ±ÄŸÄ± yeni bir araÅŸtÄ±rmayla bir kez daha kanÄ±tlandÄ±. Kuzey Carolina Ãœniversitesi’nden Dr. Barry Popkin ile ekibi, yaklaÅŸÄ±k 3400 kiÅŸi Ã¼zerinde uzun sÃ¼reli bir araÅŸtÄ±rma yaptÄ±.

Uzun yÄ±llar sÃ¼ren araÅŸtÄ±rmada fast-food?un ÅŸiÅŸmanlÄ±ÄŸa yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bir kez daha ispatlandÄ±.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, fast food (ayakÃ¼stÃ¼) lokantalarÄ± ile geleneksel lokantalarda yenen yemeklerin etkisini tespit etmek iÃ§in, araÅŸtÄ±rmanÄ±n 7. ve 10. yÄ±llarÄ±nda, araÅŸtÄ±rmaya katÄ±lan kiÅŸilerin yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±na ve vÃ¼cut kitle endekslerine (VKE) baktÄ±lar. American Journal of Clinical Nutrition’da yayÄ±nlanan araÅŸtÄ±rmada, daha Ã§ok fast-food tÃ¼rÃ¼ gÄ±dalarla beslenenlerin VKE’lerinin daha fazla olduÄŸu belirlendi.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n 7. yÄ±lÄ±nda, haftada yenilen her fazladan fast-food yemeÄŸinin VKE’nin 0,13 puan artmasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±, 10. yÄ±lda ise haftada yenilen her fazladan fast-food’un VKE’nin 0,24 puan artmasÄ±na sebep olduÄŸu saptandÄ±. Bununla birlikte araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, geleneksel lokantalarda yenen yemeklerle VKE artÄ±ÅŸÄ± arasÄ±nda baÄŸlantÄ± bulamadÄ±lar. Popkin, yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±n ne kadar Ã§ok fast-food tÃ¼rÃ¼ yiyecekler yenilirse o kadar Ã§ok kilo alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’na gÃ¶re fast-food besinlere daha Ã§ok Ä±zgara ve kÄ±zartma yÃ¶ntemleri uygulanÄ±yor. Derin yaÄŸda kÄ±zartma yÃ¶ntemi de fast-food restoranlarda sÄ±kÃ§a kullanÄ±lÄ±yor. Bu yaÄŸlar 10-12 saat kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan kimyasal ve fiziksel deÄŸiÅŸikliklere uÄŸruyor ve Ã§abuk bozuluyor. YaÄŸda kÄ±zartÄ±lmÄ±ÅŸ yiyeceklerin sÄ±k ve sÃ¼rekli tÃ¼ketimi, sindirim sistemi hastalÄ±klarÄ± ile kanser riskini artÄ±rÄ±yor. Bu arada geÃ§timiz aylarda TÃ¼rkiye genelinde bebekli anneler ve Ã§ocuk doktoruyla yapÄ±lan “beslenme” konulu araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± Ã§ocuklarÄ±n hamburger, kola ve patates gibi fast-food yiyeceklerle tanÄ±ÅŸma yaÅŸÄ±nÄ±n da 1’e dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ortaya koymuÅŸtu.



(MÃ¼cadele)