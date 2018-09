FAST-FODDâ€™UN KÄ°LO ALDIRDIÄžI TESCÄ°LLENDÄ°!

FAST-FODD’UN KİLO ALDIRDIĞI TESCİLLENDİ!

Fast-food türü yiyeceklerin şişmanlattığı yeni bir araştırmayla bir kez daha kanıtlandı. Kuzey Carolina Üniversitesi’nden Dr. Barry Popkin ile ekibi, yaklaşık 3400 kişi üzerinde uzun süreli bir araştırma yaptı.

Uzun yıllar süren araştırmada fast-food?un şişmanlığa yol açtığı bir kez daha ispatlandı.

Araştırmacılar, fast food (ayaküstü) lokantaları ile geleneksel lokantalarda yenen yemeklerin etkisini tespit etmek için, araştırmanın 7. ve 10. yıllarında, araştırmaya katılan kişilerin yeme alışkanlıklarına ve vücut kitle endekslerine (VKE) baktılar. American Journal of Clinical Nutrition’da yayınlanan araştırmada, daha çok fast-food türü gıdalarla beslenenlerin VKE’lerinin daha fazla olduğu belirlendi.

Araştırmanın 7. yılında, haftada yenilen her fazladan fast-food yemeğinin VKE’nin 0,13 puan artmasına yol açtığı, 10. yılda ise haftada yenilen her fazladan fast-food’un VKE’nin 0,24 puan artmasına sebep olduğu saptandı. Bununla birlikte araştırmacılar, geleneksel lokantalarda yenen yemeklerle VKE artışı arasında bağlantı bulamadılar. Popkin, yaptıkları araştırmanın ne kadar çok fast-food türü yiyecekler yenilirse o kadar çok kilo alındığını kanıtladığını söyledi. Sağlık Bakanlığı’na göre fast-food besinlere daha çok ızgara ve kızartma yöntemleri uygulanıyor. Derin yağda kızartma yöntemi de fast-food restoranlarda sıkça kullanılıyor. Bu yağlar 10-12 saat kullanıldığından kimyasal ve fiziksel değişikliklere uğruyor ve çabuk bozuluyor. Yağda kızartılmış yiyeceklerin sık ve sürekli tüketimi, sindirim sistemi hastalıkları ile kanser riskini artırıyor. Bu arada geçtimiz aylarda Türkiye genelinde bebekli anneler ve çocuk doktoruyla yapılan “beslenme” konulu araştırmanın sonuçları çocukların hamburger, kola ve patates gibi fast-food yiyeceklerle tanışma yaşının da 1’e düştüğünü ortaya koymuştu.



(Mücadele)