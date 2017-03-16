“Elektronik sigara, sigara alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± pekiÅŸtiriyor”

AkciÄŸer SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve YoÄŸun BakÄ±m DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. Tevfik Ã–zlÃ¼, sigaranÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden en Ã¶nemli risk faktÃ¶rlerinden biri olduÄŸunu belirterek, “Elektronik sigaranÄ±n dÃ¼nyada sanki sigaraya karÅŸÄ± zararsÄ±z bir alternatifmiÅŸ gibi pompalanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. SigarayÄ± bÄ±raktÄ±rdÄ±ÄŸÄ± falan ifade edilmektedir. BunlarÄ±n bilimsel olarak hiÃ§ bir gerÃ§ekliÄŸi yoktur” dedi.

Ulusal AkciÄŸer SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Kongresi Antalyaâ€™nÄ±n Serik ilÃ§esine baÄŸlÄ± Kadriye Turizm Merkezindeki bir otelde baÅŸladÄ±.

Kongre kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸanÂ Kongre BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. ErdoÄŸan Ã‡etinkaya, kongreden aldÄ±klarÄ± bilgileri hastalarÄ± Ã¼zerinde daha iyi kullanabilmelerini amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

45 panel konferans ve yapacaklarÄ±nÄ± aktaran Ã‡etinkaya, “7 adet gÃ¼nlÃ¼k pratikte kullanabileceÄŸimiz kurslar yapÄ±ldÄ±. SimÃ¼lasyon cihazÄ± ve maketler Ã¼zerinde verilen eÄŸitimlerin daha etkin olmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k. 260â€™Ä±n Ã¼zerinde akademisyenimiz kongreye katkÄ± verdi. 4 yabancÄ± konuÅŸmacÄ±mÄ± var. 130â€™un Ã¼zerinde sÃ¶zlÃ¼ sunum, 260â€™Ä±n Ã¼zerinde poster bildirisi kongrede sunulacak. Asistan adalarÄ± kapsamÄ±nda eÄŸitimler planlandÄ±. Binin Ã¼zerinde katÄ±lÄ±mcÄ±mÄ±z var” dedi.

AkciÄŸer SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve YoÄŸun BakÄ±m DerneÄŸi(ASYOD) BaÅŸkanÄ± Prof.Dr. AkÄ±n Kaya, genÃ§ bir dernek olduklarÄ±nÄ± 5 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

HÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen bir dernek olduklarÄ±nÄ± ifade eden Kaya, “GÃ¶ÄŸÃ¼s hastalÄ±klarÄ± ve cerrahisi alanÄ±nda eÄŸitimler yapan kurslar dÃ¼zenleyen ihtiyaÃ§ duyulan dergi ve kitaplarÄ± Ã§Ä±karan bir derneÄŸiz. Ãœye sayÄ±mÄ±z bin 500â€™e yaklaÅŸtÄ±. Bu sene ikinci kongremizi yaptÄ±k. TÃ¼rkiyeâ€™nin her yerinde 5 yÄ±ldÄ±r toplantÄ± dÃ¼zenliyoruz. Pratik eÄŸitim ve yerinde eÄŸitimler yapÄ±yoruz. AmacÄ±mÄ±z gÃ¼nlÃ¼k hayata yaÅŸanan sorunlara katkÄ± veriyoruz. Hastanelerin ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± eÄŸitimleri karÅŸÄ±lÄ±yoruz. BÃ¼tÃ§esinin tamamÄ±nÄ± eÄŸitime kullanan bir derneÄŸiz” ifadelerine yer verdi.

AkciÄŸer Kanserleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Dr. Murat KÄ±yÄ±k, 570 Ã¼yelerinin olduÄŸunu belirterek, 13 kongre yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. KÄ±yÄ±k, amaÃ§larÄ±nÄ± disiplinler arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸini saÄŸlamak, akciÄŸer kanserinin Ã¶nlenmesi tanÄ± ve tedavisinde daha iyi Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tebilmek ulusal ve uluslararasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmek olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

ASYOD YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Prof.Dr. Tevfik Ã–zlÃ¼, kongrenin sonuÃ§larÄ±ndan hastalarÄ±n yararlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, hekimler burada Ã¶ÄŸrendiklerini polikliniklerinde uygulayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GÃ¶ÄŸÃ¼s hastalÄ±klarÄ± uzmanlarÄ±nÄ±n uÄŸraÅŸtÄ±klarÄ± hastalÄ±klarÄ±n en Ã¶nemli hastalÄ±klar olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, “HastalÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nemli olup olmamasÄ± dÃ¼nyada ne kadar Ã§ok kiÅŸide gÃ¶rÃ¼lmesi, sakat bÄ±rakmasÄ± ve tedavi maliyeti yÃ¼ksekse o hastalÄ±klar Ã¶nemli hastalÄ±klardÄ±r. Bu bakÄ±mdan gÃ¶ÄŸÃ¼s hastalÄ±klarÄ± dÃ¼nyada ve Ã¼lkemizde en Ã¶nemli hastalÄ±klardÄ±r. DÃ¼nyada insanlarÄ± en Ã§ok Ã¶ldÃ¼ren, sakat bÄ±rakan, tedavi maliyeti yÃ¼ksek olan hastalÄ±klar solunum sistemine iliÅŸkin hastalÄ±klardÄ±r. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n son verilerine gÃ¶re dÃ¼nyada en Ã§ok insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼ren 10 hastalÄ±ktan 4â€™Ã¼ gÃ¶ÄŸÃ¼s hastalÄ±klarÄ±yla iliÅŸkilidir. Bu hastalÄ±klar, akciÄŸer kanserleri, KOAH, solunum yolu enfeksiyonlarÄ± ve tÃ¼berkÃ¼loz. DÃ¼nyada da Ã¼lkemizde de gÃ¶ÄŸÃ¼s hastalÄ±klarÄ± uzmanlarÄ±na ihtiyaÃ§ vardÄ±r” dedi.

“AstÄ±m tedavi edilebiliyor”

Toplumu ilgilendiren en Ã¶nemli hastalÄ±klardan astÄ±m hakkÄ±ndan bilgiler paylaÅŸan Prof. Dr. Ã–zlÃ¼ ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

“Ãœlkemizde yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda nÃ¼fusun yÃ¼zde 5 ya da 12â€™si astÄ±m tanÄ±sÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. Ortalama 4-5 evden birinde astÄ±mlÄ± hasta yaÅŸamaktadÄ±r. AstÄ±m artÄ±k tÃ¼mÃ¼yle tedavi edilebilir bir hastalÄ±ktÄ±r. Tedavi edilen kiÅŸi normal bir yaÅŸam sÃ¼rdÃ¼rebilmektedir. Uygulama da pratikte astÄ±m hastalarÄ±nÄ±n yeterli tedavi alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorunlarÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Yol yÃ¼rÃ¼yemiyorlar, yoruluyorlar, uyuyamÄ±yorlar. Elimizde tedavi imkanÄ± bulunan hastalÄ±ktan dolayÄ± insanlarÄ±n yaÅŸam kalitesinin dÃ¼ÅŸmesi bizi Ã¼zÃ¼yor. AstÄ±m ve solunum alerjisi olan hastalar gÃ¶ÄŸÃ¼s hastalÄ±klarÄ± uzmanÄ±na baÅŸvurup iyi iÅŸbirliÄŸi yaparlarsa kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde hastalÄ±ÄŸÄ±n etkisinden kurtulabilirler.”

“Ã–ksÃ¼rÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nemseyin”

Mevsim dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlerinde karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan Ã¶ksÃ¼rÃ¼k konusuna da deÄŸinen Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, “BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada hekim baÅŸvurularÄ±nÄ±n en Ã¶nemli sebebi Ã¶ksÃ¼rÃ¼ktÃ¼r. Biz gÃ¶ÄŸÃ¼s hekimleri Ã¶ksÃ¼rÃ¼ÄŸÃ¼ ciddiye alÄ±yoruz, malesef halk arasÄ±nda Ã§okta Ã¶nemsenmiyor. Bu yanlÄ±ÅŸ. Uzun sÃ¼ren 8 haftaya ulaÅŸan Ã¶ksÃ¼rÃ¼kler araÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bitkisel Ã§ay veya ÅŸurupla tedaviye kalkÄ±ÅŸÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Uzayan Ã¶ksÃ¼rÃ¼klerin altÄ±nda hastalÄ±klar olabilir. Ã–ksÃ¼rÃ¼k bir hastalÄ±k deÄŸil, bir belirtidir. Biz Ã¶ksÃ¼rÃ¼ÄŸÃ¼ tedavi etmiyoruz, Ã¶ksÃ¼rÃ¼ÄŸe neden olan hastalÄ±ÄŸÄ± bulup tedavi ediyoruz. Ã–ksÃ¼ren kiÅŸinin Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸurubu yada hapÄ± almasÄ± doÄŸru deÄŸildir. AsÄ±l olan hastalÄ±ÄŸÄ±n teÅŸhis edip hastalÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmaktÄ±r” ifadelerine yer verdi.

“Parayla satÄ±n alÄ±nan Ã¶lÃ¼m”

TÃ¼tÃ¼n kontrolÃ¼ konusunda gÃ¶ÄŸÃ¼s cerrahisi hekimlerinin bÃ¼yÃ¼k bir sorumluluk Ã¼stlendiÄŸini kaydeden Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, “Sigara, dÃ¼nyada en Ã§ok insanlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden en yaygÄ±n risk faktÃ¶rÃ¼dÃ¼r. 6 milyon insan her yÄ±l sigara iÃ§tiÄŸi iÃ§in hayatÄ±nÄ± kaybediyor. Sigaraya baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mler parayla satÄ±n alÄ±nan Ã¶lÃ¼mlerdir. Sigaraya eÄŸer yeterince yatÄ±rÄ±m yaparsanÄ±z, 100-150 binlik miktarÄ± 20-30 yÄ±l iÃ§inde yatÄ±rÄ±m yaparsanÄ±z sonunda Ã¶lÃ¼mÃ¼ ya da hastalÄ±ÄŸÄ± satÄ±n almÄ±ÅŸ olursunuz. Bu hastalÄ±k pahalÄ± hastalÄ±klardÄ±r. Sigara iÃ§erseniz siz de kanser olabilirsiniz” diye konuÅŸtu.

“Sigara bÄ±rakmada mucize yÃ¶ntemler fostur”

TÃ¼rkiyeâ€™de 16 milyona yakÄ±n kiÅŸinin sigara iÃ§tiÄŸini ifade eden Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, “Sigara iÃ§en kiÅŸilere sesleniyoruz; kanser, KOAH yada felÃ§li olarak karÅŸÄ±mÄ±za gelmeden Ã¶nce, bugÃ¼n saÄŸlÄ±klÄ±yken sigara bÄ±raktÄ±rma merkezlerimize gelin biz sizi kurtaralÄ±m. SigarayÄ± bÄ±rakmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Sigara isteyen herkesin bÄ±rakabileceÄŸi bir davranÄ±ÅŸtÄ±r. SigarayÄ± bÄ±rakmadan etkili yÃ¶ntemler var. Mucize Ã§Ã¶zÃ¼mler var, deniyorsa bir konuda bilinsin ki o fostur, fastÄ±r” dedi.

“Elektronik sigara, sigarayÄ± bÄ±raktÄ±rmaz”

Son dÃ¶nemde kullanÄ±mÄ± artan elektronik sigaraya da deÄŸinen Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, “Elektronik sigara konusu dÃ¼nyada sanki sigaraya karÅŸÄ± zararsÄ±z bir alternatifmiÅŸ gibi pompalanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. SigarayÄ± bÄ±raktÄ±rdÄ±ÄŸÄ± falan ifade edilmektedir. BunlarÄ±n bilimsel olarak hiÃ§bir gerÃ§ekliÄŸi yoktur. Sigara Ã¼retenlerle, elektronik sigarayÄ± satanlar aynÄ± firmadÄ±r. YapÄ±lan pek Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda elektronik sigaranÄ±n, sigarayÄ± bÄ±rakma konusunda negatif etkisinin olduÄŸu ve sigara alÄ±ÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha da pekiÅŸtiriyor. Elektronik sigaranÄ±n kendisi de nikotin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± oluÅŸturur. Elektronik sigara nikotin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± pekiÅŸtirir. TÃ¼rkiyeâ€™de elektronik sigara ruhsatlÄ± olarak satÄ±lmÄ±yor ama yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getiriliyor. Aldanmamak gerekir, elektronik sigara bir kurtuluÅŸ deÄŸildir. SigaranÄ±n zararsÄ±z bir alternatifi deÄŸildir ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eder” ifadelerine yer verdi.

“TÃ¼berkÃ¼lozun tedavisi var”

DÃ¼nyada en Ã§ok insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼ren hastalÄ±klardan birinin tÃ¼berkÃ¼loz olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, “2 milyona yakÄ±n kiÅŸinin tÃ¼berkÃ¼lozdan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼yoruz. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki tedavisi olan hastalÄ±ktÄ±r. Ama buna raÄŸmen insanlarÄ±n tÃ¼berkÃ¼lozdan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmek Ã¼zÃ¼cÃ¼. Ãœlkemizde tÃ¼berkÃ¼loz konusunda son yÄ±llarda Ã¶nemli mesafe katedildi. TÃ¼rkiye, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hedeflerini tutturan bile Ã¼lkedir” diye konuÅŸtu.

“Suriyeliler tÃ¼berkÃ¼lozu arttÄ±rmÄ±yor”

Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, TÃ¼rkiyeâ€™ye gelen gÃ¶Ã§menlerin tÃ¼berkÃ¼lozu arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gibi bir durumun sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Suriyeâ€™de tÃ¼berkÃ¼loz Ã§ok yaygÄ±n deÄŸil. TÃ¼rkiyeâ€™de az gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi tÃ¼berkÃ¼loz Suriyeâ€™de az gÃ¶rÃ¼len Ã¼lkelerdendir. MÃ¼lteciler Ã¼zerinde yapÄ±lan bir Ã§alÄ±ÅŸma var. Bu kiÅŸiler arasÄ±ndaki tÃ¼berkÃ¼loz oranÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya koymuÅŸtur. Bizden Ã§ok farklÄ± deÄŸil rakamlar. Suriyelilerin Ã¼zerinden bir tÃ¼berkÃ¼loz tehdidin ÅŸu an olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. GÃ¶Ã§ler ve savaÅŸlar her zaman risk ve tehdittir. Ama yaÅŸam alanÄ± ve beslenme bu noktada Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Suriyelilerden gelen somut bir tÃ¼berkÃ¼loz tehditi yok” ifadelerini kaydetti.

“AkciÄŸer nakli sayÄ±sÄ± artmalÄ±”

Kongre Bilimsel Komite BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Muzaffer Metin ise akciÄŸer kanserinin gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki en bÃ¼yÃ¼k tedavisinin cerrahi olduÄŸunu vurguladÄ±.

AkciÄŸer naklinin TÃ¼rkiyeâ€™de yavaÅŸ yavaÅŸ geliÅŸtiÄŸini ifade eden Prof. Dr. Metin, “2003 yÄ±lÄ±nda ilk baÅŸarÄ±lÄ± akciÄŸer nakli yapÄ±ldÄ±. Ãœlkemizde 150â€™ ye yakÄ±n akciÄŸer nakli vakasÄ± var. Ama son iki yÄ±ldÄ±r sayÄ±lar azaldÄ±. Her hastanede 30- 40 kiÅŸi akciÄŸer nakli bekliyor. DÃ¼nyadaki en zor nakildir. Organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±na katkÄ±da bulunulmasÄ±nÄ± istiyoruz Ãœlkemizde de akciÄŸer naklinin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± iÃ§in destek bekliyoruz” dedi.

ToplantÄ±da, Kongre BasÄ±n Ä°liÅŸkileri Sorumlusu Dr. Murat Acat, AkciÄŸer Kanserleri DerneÄŸi Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Hale BaÅŸak Ã‡aÄŸlar da akciÄŸer kanserleri ve tedavileri hakkÄ±nda bilgiler verdi. (Ä°HA)