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02 Mart 2017
Sağlık

“Dünya’da sahte balın yasal olduğu tek ülke Türkiye”

Aydın Arı yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, zor koşullar altındaki arıcılık sektörüne en büyük darbenin sahte balcılardan geldiğini belirterek “Dünyada sahte balın yasal olduğu tek ülke maalesef Türkiye. Desteklemelerin düşüklüğüne rağmen hiçbir zaman ses çıkarmadık. Ancak sahte balla mücadele kapsamında devletten destek istiyoruz. İnsanların hem sağlığı hem de ekonomisi zarar görüyor” dedi.
Arı yetiştiricilerinin son yılların en sıkıntılı dönemini yaşadıklarını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Doğal nedenlerle yaşanan olumsuzluklara diyebilecek bir şeyimiz yok. Ancak devlet tarafından önlenmesi mümkün iken sahte balın değişik adlar altında yasal hale getirilmesinin artık önlenmesini istiyoruz. Türkiye’de 50 bini resmi kayıtlı, 44 bini kayıtsız olmak üzere yaklaşık 104 bin işletme var. Amerika’da kovan başı devlet desteklemesine 125 dolar, Avrupa’da ise 70 Euro iken ülkemizde bu rakam sadece 10 TL diğer bir deyişle yaklaşık 3 Euro’dur. Türk arıcısının yaşaması için destekleme rakamının ovan başına 25 TL’den aşağı olmaması lazım. Her şeye rağmen biz bunları dile getirmiyoruz. Ancak devletimizin sahte balı yasal olmaktan çıkarmasını istiyoruz. Bu durum halkın sağlığı için de çok elzemdir” diye konuştu.
Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir açıklamasının devamında “Türkiye neden modern arıcılık yapamıyor. Dünyada sahte balın yasal olduğu tek ülkenin Türkiye olduğunu biliyor muydunuz? Yasal olan, ülkede insan sağlığını tehdit eden sahte bal ve üreticileri ile savaş vermek daha da güç. Fakat yine de biz Aydın ili Arı Yetiştiricileri Birliği olarak mücadelemizi ısrarla devam ettiriyoruz. Hal böyleyken etkileşim ile gelişen serzenişler ve yaşanmışlıklar arasında gerçek balın ederi hak ettiği miktarı göremiyor. Tabii ki bu da arıcımızın kanayan yarası,belini büken taraf. Piyasada kovan fiyatları en üst rakamlarda ve artış daha da devam etmekte. Bununla birlikte arı ilaçları arının beslenmesi için tüm giderler ve bakımı pahalı işin içinden çıkılamaz durumda. Arıcı bunları nasıl karşılıyor, banka kredisi ile. Ülkemizde arıcılar yüzde seksen bankalara olan borçlarını nasıl ödeyeceğini bilemez durumda ve maalesef böyle devam ettiği sürece acı son belli” diyerek sahte balla mücadelede devletten destek istedi. (İHA)

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