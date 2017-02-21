Dr. Saraç, zerdeçal çayının formülünü açıkladı

Diyarbakır’a gelen Dr. Ender Saraç, insan sağlığına birçok faydası olduğu belirtilen zerdeçal çayının formülünü açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) ve Diyarbakır Ticaret Borsası’nın da (DTB) katkıları ile Diyarbakır’a gelen ve tamamlayıcı tıp üzerine çalışmalarıyla tanınan Dr. Ender Saraç, DTB konferans salonunda Diyarbakırlı kadınlarla bir araya geldi. Saraç, DTB Başkan Yardımcısı Ramazan Özkılıç, yönetim kurulu üyesi Şükrü Boylu, KAGİK Başkanı Hatice Akyıl, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile merkez Sur ve Bağlar ilçelerinden 250 kadının katıldığı programında, insan sağlığına birçok faydası bulunan zerdeçal çayının formülünü de ilk kez paylaştı.

Zerdeçal çayının ömrü uzatan, vücuttan toksin atan, genç ve diri kalmaya yardımcı olan, vücuttaki şişlikleri ve ödemi temizleyen müthiş bir çay olduğun belirten Dr. Saraç, şunları kaydetti:

“Yapılışı çok basit. Bir büyük bardak oldukça kaynar suya bir tatlı kaşığı toz zerdeçal ve bir tatlı kaşığı kadar da rezene tohumu koyuyorsunuz. 4-5 dakika kadar demleniyor. Demlendikten sonra bunları süzüyorsunuz ve içerisine sadece 6-7 damla taze limon damlatıyorsunuz. Tadı buruk gelir içemem diyorsanız, iki çay kaşığı kadar da kaliteli bal koyabilirsiniz. Bu ılındıktan sonra her sabah aç karnına yudum yudum tadına hissederek içiyorsunuz. Sonrasında kahvaltı yapabilirsiniz. Böylece 3 hafta içerisinde vücuttan toksinler atılır, ağır metallerin temizlenmesine yardımcı olur. Karaciğer ve safrayı temizler, ciltteki lekeleri ve olumsuzlukları da geriletiyor.”

Lice’de yetişen botav bitkisi ile ilgili bilgi veren Saraç, “Damar açıcı özelliği var. Aynı zaman karaciğer ve sarılık hastalıklarında yardımcı olabilir. Yapılışı çok kolay 4 litre suya 100 gram kadar botavı koyuyorsunuz. Birkaç dakika kaynadıktan sonra süzüp 40 gün kadar sabah öğle ve akşam birer bardak içiyorsunuz. Mardin küşüdünün şeker hastalarında şekerin düşmesi, karaciğer ve safranın kendini temizlemesi için kullanılabilir. 4 litre suya 100 gram kadar Mardin küşüdü 5-6 dakika demlendikten sonra sabah öğle akşam tok karnına içiyorsunuz” dedi. (İHA)