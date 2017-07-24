DİYABET OKULU İLK MEZUNLARINI VERDİ

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde diyabet hastalarına yönelik açılan “Diyabet Okulu” ilk mezunlarını verdi.
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi gören diyabet hastalarına verilen iki günlük eğitimini tamamlayan 30 diyabet hastası için sertifika töreni düzenlendi.
Eğitim’de, Enfeksiyon Hastalıkları Uzman‘ı Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Pelin Gençer Oruç “Diyabette Genel Bilgiler ve Diyabet Oluşum Mekanizması”, Diyetisyen Ece Yeller “Tıbbi Beslenme Tedavisi”, Dahiliye Uzmanı Dr. Hikmet Murat Selek; “Diyabette İnsülin Dışında Kan Şekerini Düşürücü İlaçlar”, Dâhiliye Uzmanı Dr. Hüseyin Akın “Diyabette Akut ve Kronik Komplikasyonlar”, Dahiliye Uzmanı Dr. Türker Yılmaz “İnsülin Tedavisi”, Fizyoterapist Gülçin Gökdoğan “Diyabette Fiziksel Aktivite- Egzersiz”, Fizyoterapist Gülizar Budak “Diyabet İle Yaşam” konularında bilgiler verdiler.
Gerçekleşen eğitim sonunda hastalara diplomaları, Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. Niyazi Kocakaplan ve hastane yöneticileri tarafından takdim edildi.