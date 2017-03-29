Diş eti kanamasına karşı düzenli ağız bakımı şart

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız Çiftlikli, diş eti kanamalarının sadece diş hekimi tedavisiyle değil, hastaların da düzenli ağız ve diş bakımı yapmasıyla önlenebileceğine dikkat çekti.

Diş eti kanamalarının diş etinde meydana gelen iltihap nedeniyle ortaya çıktığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız Çiftlikli, “Diş eti bu iltihabın sonucu olarak aynı zamanda genellikle şiş ve kızarık bir görünüme sahip olur. Diş eti kanamalarına yol açan etken ise mikrobiyal dental plak tabakası ve diş taşlarıdır. Mikrobiyal dental plak dişler üzerinde sürekli olarak biriken ve diş fırçası ve arayüz temizleme ajanlarıyla temizlenebilen yumuşak bir tabakadır. Çok yüksek oranda mikroorganizma içerir. Bu mikroorganizmalar ve ürünleri diş etine temas ettiğinde kısa bir süre içinde diş etinin iltihaplanmasına neden olur. Diş taşları ise mikrobiyal dental plağın tükürükteki minerallerin etkisiyle zaman içinde kireçlenmesi ile oluşur” dedi.

“Hastalık etkenleri kaldırıldıkça diş eti iltihabı da azalır”

Diş eti kanamalarının tedavisinin etkene bağlı olarak gerçekleştirildiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Çiftlikli, öncelikle diş yüzeylerindeki diş taşı ve mikrobiyal dental plağın profesyonel olarak uzaklaştırılması gerektiğine işaret etti. Bunlarla beraber kök yüzeylerinin düzgün hale getirilerek plak ve diş taşı nedeniyle meydana gelen enfeksiyonun ortadan kaldırılmasının, yeniden plak birikiminin azaltılması ve hastanın ağız bakımı esnasında yeterli temizliği sağlayabilmesi açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Sıklıkla birden fazla süren bu işlem seanslarında hastalık etkenleri ortadan kaldırıldıkça diş eti iltihabı da kademeli olarak azalır ve tedavi sonunda ortadan kalkar.”

“Evde ağız bakımı ihmal edilmemeli”

Diş eti kanamasında tedavilerin yanı sıra hastanın evde uyguladığı ağız bakım yöntemlerinin de önemli olduğuna işaret eden Yrd. Doç. Dr. Çiftlikli, doğru ağız bakım yönteminin tedaviyi yapan hekim tarafından hastaya anlatılması gerektiğinin üzerinde durarak, hastanın da önerilen ağız bakım araçlarını düzenli şekilde kullanması gerektiğini söyledi. Tedavi seansları arasında ağızda oluşan plağın hasta tarafından düzenli olarak uzaklaştırılmasının da diş eti iltihabının ve dolayısıyla kanamanın iyileşmesini destekleyeceğini ve tekrar iltihaplanmayı önleyeceğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Çiftlikli, ağız bakımı ihmal edildiğinde aynı iltihabi durum tekrar oluşacağından tedavi sonrasında da ağız bakımının devam ettirilmesi ve belli aralıklarla diş hekimi kontrollerinin çok büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. (İHA)