Dirençli sivilcelerde tedavi yöntemleri

Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Jale Yüksek, krem veya antibiyotik kullanımına yanıt vermeyen dirençli sivilcelerle başa çıkmanın ‘A vitamin türevi’ hap tedavileri ile mümkün olabildiğini söyledi.

Dr. Jale Yüksek, sivilcenin (akne) uzun süreli seyir gösteren iltihaplı bir cilt rahatsızlığı olduğunu hatırlatarak, bu rahatsızlığa birden fazla faktörün neden olduğunu belirtti. Bu faktörleri, deride yağ bezlerinin bulunduğu bölgedeki hücrelerin anormal yapılanması, Propionibacterium acnes adlı mikroorganizmanın sayısında artış olması, sebum üretiminin artması ve inflamasyon (yangı) reaksiyonlarının gelişmesi olarak açıklayan Yrd. Doç. Dr. Jale Yüksek, “Genellikle yüz, sırt, göğüs, ense gibi bölgelerde sivilce sıklıkla izlenmektedir. Bu bölgelerde ağrılı, şiş, büyük sivilcelerin (iltihaplı sivilceler) iyileşmesi uzun sürerse deride çukur şeklinde çok sayıda sivilce izi bırakır. Bu durum kişinin kozmetik açıdan da rahatsızlığına neden olur. Dirençli sivilce olarak adlandırılan durum, topikal sürülen sivilce kremlerine yanıt vermeyen, ağızdan alınan antibiyotik tedavileri ile tamamen iyileşemeyen veya iyileşip tekrar eden sivilcelerdir. Bu durumda A vitamin türevi hap tedavileri sivilcelerin etkili tedavisini sağlamaktadır” dedi.

A vitamin tedavisine ilişkin bilgiler paylaşan Dermatoloji Uzmanı Yüksek, dünyada 1982’den bu yana dirençli sivilce tedavisinde kullanılan A vitamin türevi hapların, uzman dermatolog tarafından takibi ile birlikte kullanılması sonucu yüz güldürücü sonuçlar alındığını vurguladı.

Dr. Jale Yüksek, etkili tedavi sayesinde sebase (yağ) bezlerinin boyutunun küçüldüğünü ve dolayısıyla cilt yağlanmasının azaldığını bildirerek, sivilcenin çok faktörlü nedenlerinin hepsi üzerinde tedavi edici etki sağlandığını ifade etti.

A Vitamin türevi tedaviye başlamadan önce yapılması gereken tetkikler

A Vitamin türevi tedavi ile hem mevcut sivilcelerin tamamen giderilmesinin, hem de bu sivilcelerin neden olabileceği sivilce izlerinin engelleneceğini bildiren Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Jale Yüksek, “Ayrıca bu tedavi ile sivilcenin tekrar oluşmaması da sağlanabilmektedir. Uzun tedavi süreci gerektiren bu ilaç tedavisi, dermatoloji uzmanı doktorlar tarafından başlanmalı ve takip edilmelidir. A vitamin tedavisine başlanmadan önce kişinin kan tetkikleri yapılmalıdır. Tetkiklerde açlık kan şekeri, karaciğer ve böbrek değerleri ile kolesterol düzeyleri incelenir. Tetkik sonuçları normal değerlerde ise tedavi başlanabilir. Kullanılacak dozun belirlenmesi ise kişinin vücut ağırlığına göre yapılır. Bu tedavide dikkat edilmesi gereken bir başka nokta tedavi kapsüllerinin tok karnına içilmesi gerekliliğidir. Çünkü A vitamini yağda çözünür; ilacın emilimi tok karnına daha yüksek oranda sağlanmış olur. Günde 1 veya 2 kez genellikle hergün aynı saatte alınması da önemlidir. Tedavide hedefe ortalama 6 aylık bir sürede ulaşılabilir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Jale Yüksek, tedavinin ilk ayında mevcut sivilcede artış izlenebileceğini ancak bu durumun uzun sürmediğini ve 2’nci ay ile birlikte belirgin olarak sivilcelerde azalmanın başladığını söyledi.

İlerleyen aylarda sivilcelerin kaybolduğunu ve cildin yağlı görünümden arındığını belirten Dr. Yüksek, “Siyah noktalar kaybolur, geniş gözenekler daralır. Dikkat edilmesi gereken, sivilcelerin iyileştikten sonra tekrar oluşmaması için kümülatif doz tamamlanana kadar tedavinin tamamlanmasıdır. Böylece hem mevcut sivilceler tedavi edilir hem de tekrarlaması engellenir” diye konuştu.

A Vitamin türevi tedavinin yan etkileri

Dermatoloji Uzmanı Yüksek, tedavi sürecinde görülebilecek yan etkiler ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

“Ciltte görülen yan etkiler, dudaklarda kuruma ve çatlama, burun içinde kuruma bazen burun kanaması, yüzde kuruma, yüzde kızarıklık, güneşe karşı hassasiyet gelişimi, vücutta kuruma, ağda veya lazer tedavilerine karşı cildin hassas olması, vücutta kaşıntı gelişebilmesidir. Tedavi boyunca nemlendirici kremlerin ve 30 faktörün üzerinde güneş koruyucuların kullanılması ve bol su tüketimi ile bu yan etkiler rahatlıkla yönetilebilir. Bazı kişilerde saç telinde incelme ve saç dökülmesinde artış ilaca bağlı gelişebilir. Bu durumda saç kalitesini artıran tedaviler verilebilir, tedavinin bitimiyle saç dökülmesi durur ve saç teli eski yapısına döner. Ayrıca gözde kuruma gelişebilir. Bu yan etki yapay gözyaşı damlası kullanımı ile rahatlatılır. Ayrıca kişi lens kullanıyorsa gözlük kullanımına geçilmesi de faydalı olur.”

A vitamini türevi sivilce tedavisinde kadınların hamile olmadıklarını netleştirmek gerektiğini belirten Jale Yüksek, tedavi bitiminden 2 ay sonra hastaların hamile kalmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını kaydetti.

Tedavi ile birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar

Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Jale Yüksek, A vitamin tedavisi sırasında, tetrasiklin grubu antibiyotikler ve epilepsi ilaçlarının kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Diğer sivilce tedavileri ile iyileşmeyen, sivilce izleri geliştiren ve kişinin kendine güvenini azaltıp sosyal ve iş yaşantısını olumsuz etkileyen sivilcelerde uzun yıllardır tercih edilen etkili tedavi yönteminin A vitamin türevleri olduğunu kaydeden Dr. Jale Yüksek, “Bu tedavi, uzman dermatoloji doktorları tarafından planlanıp başlandığında ve tedavinin doktor kontrolünde tamamlandığı sürece güvenle kullanılabilir” dedi. (İHA)