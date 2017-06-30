D vitaminini zengini güneş, kanser ediyor

Özel Hayat Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz, güneş ışınlarının vücut için gerekli olduğunu ancak fazla maruz kalmanın başta cilt kanseri olmak üzere birçok deri hastalığına davetiye çıkardığını söyledi.

Temmuz ayıyla birlikte güneş, kavurucu özelliğini iyice hissettirmeye başladı. Uzmanlar, yaşam kaynağımız olan güneşin insan sağlığına birçok fayda sağladığını vurgularken güneş altında gereğinden fazla vakit geçirmenin ise üzücü sebepler doğurabileceğine dikkat çekti. Özel Hayat Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz, güneş ışınlarının vücut metabolizması için çok önemli olan D vitamini sentezi için gerekli olduğunu söyledi. Yılmaz, “Son yıllarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğinin yaygın kanserler ve birçok kronik hastalıkla ilişkili olduğu bulunmuştur. Deride yeterli D vitamini sentezi için ise 15 ile 30 dakika güneş ışınına maruz kalmak yeterlidir. Güneş ışınına maruz kalınan süre uzadıkça bu sefer deride D vitamini yıkımı gerçekleşmektedir” dedi.

Bunun yanında gün ışığı insan biyoritmini hızlandırdığını, ruh halini iyileştirdiğini vurgulayan Dr. Yılmaz, “Güneş ışınının en çok bilinen zararlı etkisi deri kanseri riskini arttırmasıdır. Bu durum sağlık kuruluşları tarafından da en önemli çevresel risk faktörü olarak belirlenmiştir. Güneş ışını, deri kanseri dışında erken deri yaşlanması, leke ve ben oluşumuna da sebep olur” diye konuştu.

Hem yararı hem zararı olan güneşe maruz kalmada dengeyi yakalamanın çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, “D vitamini sentezi için güneş ışınlarının daha dik olduğu 10-11 veya 15-16 arası 15-30 dakika güneş altında kalmak yeterlidir. Solaryumun da D vitamini sentezine hiçbir katkısı olmadığını hatta deri kanseri riskini artırıcı ve yaşlanmayı hızlandırıcı etkilerinin doğal güneş ışınından daha fazladır” şeklinde konuştu.

Giyinmenin en iyi güneşten korunma yolu olduğunu belirten Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:

“Şemsiye kullanmak güneşten korunmada oldukça önemlidir ve tatil günleri dışında gündelik hayatta da kullanım sıklığının artması gerekmektedir. Gölgede oturmak veya havanın bulutlu olması güneşten korunmayı bırakmak için yeterli değildir. Gölgelerin ancak yüzde 20-40 arası koruma sağladığı, bulut tabakasının kalınlığına göre de korumanın yüzde 20’ye kadar düşebileceği bilinmektedir. Güneşten korunmada bu önlemlerin yanında güneş kremleri kullanılmalıdır. Güneş kreminin etkili olabilmesi için güneşe çıkmadan 20-25 dakika önce yeterli miktarda sürülmesi gereklidir.Güneşte uzun süre kalınıyorsa 3-4 saatte bir tekrarlanmalıdır. Yine havuzdan, denizden çıktıktan sonra güneş kremi tekrar sürülmelidir.” (İHA)